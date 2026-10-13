Süleymanpaşa'da öğleden sonra bastıran sağanak günlük hayatı aksattı

sağanak aniden etkili oldu:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde öğleden sonra aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış bazı bölgelerde şiddetini artırırken ilçe genelinde planlı günlük akış kesintiye uğradı.

trafikte aksamalar ve su birikintileri:

Yağmurun etkisiyle cadde ve sokaklarda hızlı şekilde su birikintileri oluştu. Özellikle ana arterlerde su birikintilerinin bulunduğu noktalarda araçların ilerleyişi yavaşladı, sürücüler hızlarını düşürerek dikkatli seyretmek zorunda kaldı. Bazı kavşaklarda duran araçlar görüldü ve trafik akışı zaman zaman yoğunlaştı.

vatandaşlar korunma aradı, günlük yaşam etkilendi:

Dışarıda kalan vatandaşlar yağmurdan korunmak için işyeri ve dükkân önlerine sığındı. Kısa süreli ve yerel etkili olan yağış, ilçe merkezinde yaya hareketliliğini azalttı; açık alan etkinlikleri ve sokaklardaki normal tempo bozuldu. Yetkililer ve ekipler, su tahliyesi ile trafiğin normale dönmesi için çalışmalara başladı ve yeni uyarılar ile güncellemeler yapılması bekleniyor.

SÜLEYMANPAŞA İLÇESİNDE ÖĞLEDEN SONRA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU.