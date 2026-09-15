Çorum FK, Corendon Alanyaspor öncesi taktik ağırlıklı turnuva çalışması yaptı

Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında oynayacağı Corendon Alanyaspor maçı için kulüp tesislerinde hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanı Teknik Direktör Uğur Uçar yönetti ve takım çalışmalara tam kadro katıldı.

Antrenmanın içeriği:

Çalışma, futbolcuların ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın sonraki bölümünde ekipler dar alanda pas ve taktik ağırlıklı oyunlar uygulayarak maç içi organizasyonlarını pekiştirdi. Koordinasyon ve top hakimiyeti üzerine kurulan bu bölümde hızı korumaya yönelik kısa tekrarlar yapıldı.

Antrenmanın ana kısmında ise oyuncular dört takıma ayrılarak turnuva formatında maçlar oynadı. Çekişmeli geçen bu turnuva maçları, takım içi rekabeti artırırken hücum ve savunma dengelerinin test edilmesine olanak sağladı.

Kapanış ve sonraki çalışmalar:

Günün programı, kırmızı-siyahlıların kondisyonunu artırmaya yönelik yapılan sprint çalışması ile tamamlandı. Çorum FK, Corendon Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına kulüp tesislerinde yapılacak ek antrenmanlarla devam edecek.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 6’NCI HAFTASINDA SAHASINDA CORENDON ALANYASPOR’U KONUK EDECEK OLAN ÇORUM FK, KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINI BUGÜN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.