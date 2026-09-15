Dolar 48,6351 +0,02%
Euro 56,1472 +0,01%
Bist 13.892,30 -2,41%
Altın Gram 6.776,56 -0,42%
EUR/USD 1,1542 -0,13%
Brent Petrol 109,24 +3,37%
--°

Çorum FK, Corendon Alanyaspor öncesi taktik ağırlıklı turnuva çalışması yaptı

Çorum FK, Uğur Uçar yönetiminde Corendon Alanyaspor maçı öncesi tesislerde yoğun taktik, dar alan çalışması ve turnuva formatında antrenman gerçekleştirdi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 20:09

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Çorum FK, Corendon Alanyaspor öncesi taktik ağırlıklı turnuva çalışması yaptı

Çorum FK, Corendon Alanyaspor öncesi taktik ağırlıklı turnuva çalışması yaptı

Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında oynayacağı Corendon Alanyaspor maçı için kulüp tesislerinde hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanı Teknik Direktör Uğur Uçar yönetti ve takım çalışmalara tam kadro katıldı.

Antrenmanın içeriği:

Çalışma, futbolcuların ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın sonraki bölümünde ekipler dar alanda pas ve taktik ağırlıklı oyunlar uygulayarak maç içi organizasyonlarını pekiştirdi. Koordinasyon ve top hakimiyeti üzerine kurulan bu bölümde hızı korumaya yönelik kısa tekrarlar yapıldı.

Antrenmanın ana kısmında ise oyuncular dört takıma ayrılarak turnuva formatında maçlar oynadı. Çekişmeli geçen bu turnuva maçları, takım içi rekabeti artırırken hücum ve savunma dengelerinin test edilmesine olanak sağladı.

Kapanış ve sonraki çalışmalar:

Günün programı, kırmızı-siyahlıların kondisyonunu artırmaya yönelik yapılan sprint çalışması ile tamamlandı. Çorum FK, Corendon Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına kulüp tesislerinde yapılacak ek antrenmanlarla devam edecek.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 6’NCI HAFTASINDA SAHASINDA CORENDON ALANYASPOR’U KONUK EDECEK OLAN ÇORUM FK...

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 6’NCI HAFTASINDA SAHASINDA CORENDON ALANYASPOR’U KONUK EDECEK OLAN ÇORUM FK, KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINI BUGÜN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Körfez Basket ön elemede Kolossos Rodos'u 91-79 yendi
images

Trabzonspor’da sakat oyuncuların dönüşü umut verdi
images

Osman Özköylü ile yeni dönem: Antalyaspor sezon sonuna kadar hedefe kilitlendi
images

Taraklı ziyaretinde gençlere akademi sözü veren Mesut Özil

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Esenler'de ahilik töreninde bakan Bolat: ekonomik büyüme ve esnafa destek vurgusu

Korkuteli davasında ağırlaştırılmış müebbet alan sanık jandarma tarafından yakalandı

Aşiretler federasyonu hükümetin LGBT çalışmalarını destekledi, Pierre Loti Tepesi ismi için talepte bulundu

Yayınlanan görüntüler Mocha ve Dhubab'taki saldırıları gözler önüne serdi

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi