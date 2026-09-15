Thomas Reis, Trabzonspor ile son görüşmeleri yapmak üzere Trabzon'a geldi

Trabzon'a geliş ve son görüşmeler:

Thomas Reis, Trabzonspor'un teknik direktörlük görevi için prensip anlaşmasına varmasının ardından bordo-mavili yönetimle görüşmek üzere Trabzon'a ulaştı.

Alman çalıştırıcının kente özel uçakla geldiği, yönetimle yapılacak son görüşmelerin tamamlanmasının ardından resmi sözleşmeye imza atmasının beklendiği kaydedildi.

Karar süreci ve geçmiş görevleri:

Trabzonspor, Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışında Thomas Reis isminde karar kıldı. Reis daha önce Samsunspor'u çalıştırmış ve son olarak Bulgaristan ekibi Ludogorets'in başında bulunmuştu.

Yönetimle yapılacak son görüşmelerin ardından resmi imza ve açıklamanın gelmesi bekleniyor.

TRABZONSPOR’UN TEKNİK DİREKTÖRLÜK GÖREVİ İÇİN PRENSİP ANLAŞMASINA VARDIĞI ALMAN ÇALIŞTIRICI THOMAS REİS, BORDO-MAVİLİ KULÜPLE GÖRÜŞMELER YAPMAK ÜZERE TRABZON’A GELDİ.