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Göztepe'nin olimpik elçileri Mehmet Sepil'le deneyimlerini paylaştı

Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, farklı olimpik branşlardan milli sporcuları ağırladı; başarıları, gelecek hedefleri ve kulüp vizyonu konuşuldu.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 21:10

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Göztepe'nin olimpik elçileri Mehmet Sepil'le deneyimlerini paylaştı

Göztepe'nin olimpik elçileri Mehmet Sepil'le deneyimlerini paylaştı

Göztepe Spor Kulübü'nün farklı olimpik branşlarda ay-yıldızlı formayla mücadele eden milli sporcuları, Onursal Başkan Mehmet Sepil'in ev sahipliğinde bir araya geldi. Toplantıda sporcular son dönemdeki deneyimlerini ve uluslararası başarılarını paylaştı.

buluşmanın katılımcıları:

Programa genç voleybolcular Melis Erdoğan ve Duru Zeren, artistik cimnastik milli takımından Ferhat Arıcan, Mehmet Ayberk Koşak ve Mert Efe Kılıçer, atletizmden Reyhan Taşdelen, yüzmeden Cemil Cankat Er, para okçuluktan Büşra Fatma Ün, yelkenden Ece Melis Baş ve Nisa Üstündağ katıldı. Milli yüzücü Pınar Dönmez ile milli triatlet Gültigin Er ise programları nedeniyle buluşmada yer almadı.

sepil'in değerlendirmesi ve sporcuların görüşleri:

Etkinlikte konuşan Mehmet Sepil, Göztepe'nin olimpik branşlardaki hedeflerine vurgu yaparak, "Ferhat ve Büşra bizim elçilerimiz. Bugün burada gördüğümüz bu tablo, neler yapmak istediğimizin bir özeti ve bizim için çok değerli. Sizlerin oluşturduğu bu başarı tablosu, yeni yetişen genç sporcular için de ilham kaynağı oluyor" ifadelerini kullandı.

Olimpiyat madalyalı milli cimnastikçi Ferhat Arıcan da farklı branşlardan genç sporcularla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Birçok branştan genç sporcuları burada görmek beni çok mutlu etti. Hep birlikte Göztepe'yi temsil ediyoruz. Bizler başarılarımıza bir yenisini daha eklediğimizde, yeni nesil için de ilham kaynağı oluyoruz" dedi.

kulübün vizyonu ve geleceğe bakış:

Cimnastikten yüzmeye, atletizmden voleybola, para okçuluktan yelkene ve triatlona uzanan geniş bir yelpazede milli takımlara sporcu kazandıran Göztepe, olimpik branşlardaki yapılanmasını güçlendirmeye devam ediyor. Buluşma, kulüp içindeki spor kültürünün güçlendiğini ve genç sporcular için örnek oluşumların sürdüğünü gösterdi.

MEHMET SEPİL, GÖZTEPELİ MİLLİ SPORCULARI AĞIRLADI

MEHMET SEPİL, GÖZTEPELİ MİLLİ SPORCULARI AĞIRLADI

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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