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Çorum FK, Erzurumspor maçı için tempoyu yükseltti

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde 5’e 2 rondo, topa sahip olma ve pas temposu çalışmaları, esneklik ile genel kuvvet egzersizleriyle Erzurumspor maçına hazırlandı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 14:57

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Çorum FK, Erzurumspor maçı için tempoyu yükseltti

antrenman raporu:

Çorum FK, Trendyol Süper Lig 10. hafta mücadelesinde karşılaşacağı Erzurumspor FK maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde sürdürdü. Seans, takımın sahadaki birlikteliğini ve top hakimiyetini artırmaya yönelik planlandı.

ısınma ve pas kontrolü:

Çalışma, kapsamlı ısınma hareketleriyle başladı. Devamında ekip, kısa mesafe etkileşimlerini öne çıkaran 5’e 2 rondo uygulamalarıyla topa sahip olma ve pas bağlantılarını güçlendirdi. Bu bölümde oyuncuların pas temposu ve çabuk karar verme yetileri üzerinde yoğunlaşıldı; topun hızlı dolaşımı ve doğru pozisyon alma alışkanlıkları hedeflendi.

kuvvet, esneklik ve takım organizasyonu:

Antrenmanın orta kısmında pas uygulamalarına ayrılan süreyle birlikte esneklik ve mobilite çalışmalarına yer verildi. Salon bölümünde ise takım genelinde dayanıklılık ve genel kuvvet artırıcı egzersizler yapıldı. Günün son bölümünü kapsayan geniş alan oyun çalışması, oyun temposunun yükseltilmesi ve takım halinde hareket etme becerilerinin koordinasyonu üzerine kurgulandı; bu aşamada hem hücum organizasyonları hem de savunma periyotlarının uyumu test edildi.

Antrenman, sahadaki kolektif ritmi ve topa sahip olma sürelerini artırma amacıyla planlandı; teknik ve fiziksel alt yapıdaki ayrıntılar maç gününe kadar rafine edilmeye devam edecek.

ÇORUM FK, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 10. HAFTASINDA KARŞILAŞACAĞI ERZURUMSPOR FK MAÇI İÇİN...

ÇORUM FK, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 10. HAFTASINDA KARŞILAŞACAĞI ERZURUMSPOR FK MAÇI İÇİN HAZIRLIKLARINA DEVAM ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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