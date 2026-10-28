Yeni dönem Karadeniz Ereğli'de: müdürün önceliği huzur ve güven

Karadeniz Ereğli'ye ilk programı:

Erzincan'daki çalışmalarında dikkat çeken 2. Sınıf Emniyet Müdürü Cihan Dalkılıç, resmen Karadeniz Ereğli görevine başladı. Yeni görev yerindeki ilk günlerinden birinde Dalkılıç, ilçede düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama törenlerine katılarak yerel protokolle bir araya geldi.

Göreve geliş sürecinde edindiği tecrübe ve saha bilgisiyle tanınan Dalkılıç, özellikle toplum güvenliği ve asayişe odaklanan bir yaklaşımın işaretlerini verdi. Erzincan İl Emniyet Müdür Yardımcılığı dönemindeki birikiminin, Karadeniz Ereğli'de de uygulamaya geçirilmesi beklentisi oluştu.

beklenen öncelikler:

Yetkililer ve yerel aktörler, yeni emniyet müdürünün önceliklerinin huzur ve güvenin sağlanması, kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi ve toplumla iletişimin artırılması yönünde olmasını öngörüyor. Dalkılıç'ın görev değişikliğinin ardından, ilçede rutin denetimler, koordinasyon toplantıları ve toplumsal hassasiyetlere yönelik çalışmalarda etkinliğin artması bekleniyor.

Resmi törenlere katılımıyla başlayan süreç, yerel yönetim ve güvenlik birimleriyle kurulacak ilişkiler üzerinden sürdürülecek. İlçe sakinleri ve kurumların, yeni müdürün uygulamalarını yakından izleyeceği belirtiliyor.

ERZİNCAN’DA BAŞARILI ÇALIŞMALARIYLA DİKKAT ÇEKEN 2. SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ CİHAN DALKILIÇ, KARADENİZ EREĞLİ’DEKİ YENİ GÖREVİNE HIZLI BAŞLADI.