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Çorum FK Eyüpspor sınavı öncesi taktik ağırlıklı mesai

Çorum FK, Trendyol Süper Lig 4. hafta Eyüpspor maçına 6 Eylül Pazar çıkacak; hazırlıklarını ısınma, dar alan oyunu ve taktik çalışmalarla sürdürdü.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 19:54

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Çorum FK Eyüpspor sınavı öncesi taktik ağırlıklı mesai

Çorum FK Eyüpspor sınavı öncesi taktik ağırlıklı mesai

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Eyüpspor ile karşılaşacak olan Çorum FK, maç hazırlıklarını yaptığı antrenmanlarla hız kesmeden sürdürüyor. Takım, 6 Eylül Pazar günü oynanacak müsabaka öncesinde saha çalışmalarına yoğunlaştı.

antrenmanın akışı:

Günün idmanı ısınma hareketleriyle başladı. Programın ilerleyen bölümünde futbolcuların koordinasyonunu ve baskı altındaki oyun zekâsını artırmaya yönelik dar alan oyunu oynandı. Bu bölüm oyuncuların hızı ve karar verme süreçlerini test etti.

maç hazırlığı ve odak noktası:

Antrenmanın sonraki bölümünde teknik ekip, Eyüpspor karşılaşmasına yönelik taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi. Kırmızı-siyahlılar, hazırlık programını maç temposuna yakın koşullarda değerlendirmek için kaleli oyunla tamamladı.

Çorum FK, dün yaptığı ilk antrenmanın ardından bugünkü çalışmayla tempo yakalamaya devam ederken, teknik heyetin taktik varyasyonlara ve maç içindeki pozisyon düzenlemelerine ağırlık verdiği gözlendi. Takımın hazırlıkları maç gününe kadar planlı bir şekilde sürecek.

ÇORUM FK, TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 4. HAFTASINDA EYÜPSPOR İLE KARŞILAŞACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINA...

ÇORUM FK, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 4. HAFTASINDA EYÜPSPOR İLE KARŞILAŞACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINA DEVAM ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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