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Eyüpspor tesislerinde açık idmanla Çorum sınavına hazırlanıyor

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında 6 Eylül Pazar günü deplasmanda Çorum FK ile oynayacağı maça, tesislerinde yapılan basına açık idmanla hazırlanıyor.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 20:21

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Eyüpspor tesislerinde açık idmanla Çorum sınavına hazırlanıyor

Eyüpspor tesislerinde açık idmanla Çorum sınavına hazırlanıyor

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında oynayacağı Çorum FK karşılaşması öncesinde hazırlıklarını tesislerinde sürdürdü. 6 Eylül Pazar günü deplasmanda mücadele edecek eflatun-sarı ekip, antrenmanın bir bölümünü basına açık gerçekleştirdi.

Antrenmanın akışı:

Teknik Direktör Özhan Pulat yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Çalışma; istasyon ve çabukluk odaklı etkinliklerle devam etti ve antrenmanın ilerleyen bölümünde pas çalışması yapıldı. Uygulanan program, oyuncuların kondisyon ve pas ritmini yükseltmeye yönelikti.

Kapalı bölümde taktik çalışması:

Antrenmanın basına kapalı kısmında ise Çorum FK maçının taktiği üzerinde duruldu. Teknik ekip, maç planı ve oyuncu görev dağılımına ilişkin uygulamalı çalışmalar gerçekleştirdi; hazırlıklar saha içi düzen ve maç temposuna odaklandı.

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig&#039;in 4. haftasında oynayacağı Çorum FK maçının hazırlıklarını basına...

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynayacağı Çorum FK maçının hazırlıklarını basına açık gerçekleştirdi.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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