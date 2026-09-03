Eyüpspor tesislerinde açık idmanla Çorum sınavına hazırlanıyor
Eyüpspor, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında oynayacağı Çorum FK karşılaşması öncesinde hazırlıklarını tesislerinde sürdürdü. 6 Eylül Pazar günü deplasmanda mücadele edecek eflatun-sarı ekip, antrenmanın bir bölümünü basına açık gerçekleştirdi.
Antrenmanın akışı:
Teknik Direktör Özhan Pulat yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Çalışma; istasyon ve çabukluk odaklı etkinliklerle devam etti ve antrenmanın ilerleyen bölümünde pas çalışması yapıldı. Uygulanan program, oyuncuların kondisyon ve pas ritmini yükseltmeye yönelikti.
Kapalı bölümde taktik çalışması:
Antrenmanın basına kapalı kısmında ise Çorum FK maçının taktiği üzerinde duruldu. Teknik ekip, maç planı ve oyuncu görev dağılımına ilişkin uygulamalı çalışmalar gerçekleştirdi; hazırlıklar saha içi düzen ve maç temposuna odaklandı.
Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynayacağı Çorum FK maçının hazırlıklarını basına açık gerçekleştirdi.
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