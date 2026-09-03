Gençlerbirliği'ne genç forvet takviyesi: Victor Orakpo kiralık olarak katıldı

transfer detayları:

Başkent temsilcisi Gençlerbirliği, yaptığı resmi açıklamayla 20 yaşındaki santrfor Victor Orakpo'yu kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Oyuncunun son olarak forma giydiği takım Nice ve transferin kiralık statüsünde gerçekleştiği belirtildi.

istatistikler ve beklentiler:

Orakpo, profesyonel kariyerinde çıktığı 32 maçta 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Genç oyuncunun takıma katılması, Gençlerbirliği'nin santrfor eksikliğine yönelik acil bir takviye olarak değerlendiriliyor.

Kulübün transfer hamlesi, hücum hattına genç ve potansiyel vaat eden bir isim eklemeyi amaçlıyor. Teknik ekip ve taraftarlar, Orakpo'dan süre bulduğunda katkı sağlamasını ve takımın gol üretimine destek olmasını bekliyor.

GENÇLERBİRLİĞİ, 20 YAŞINDAKİ SANTRFOR VİCTOR ORAKPO'YU KİRALIK OLARAK KADROSUNA KATTI