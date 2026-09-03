Dolar 48,3099 +0,03%
Euro 56,3824 +0,44%
Bist 13.932,46 -0,84%
Altın Gram 7.028,84 +2,51%
EUR/USD 1,1637 +0,40%
Brent Petrol 95,59 -0,04%
--°

Gençlerbirliği'ne genç forvet takviyesi: Victor Orakpo kiralık olarak katıldı

Gençlerbirliği, Fransa Ligue 1'den Nice forması giyen 20 yaşındaki santrfor Victor Orakpo'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 20:39

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Gençlerbirliği'ne genç forvet takviyesi: Victor Orakpo kiralık olarak katıldı

transfer detayları:

Başkent temsilcisi Gençlerbirliği, yaptığı resmi açıklamayla 20 yaşındaki santrfor Victor Orakpo'yu kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Oyuncunun son olarak forma giydiği takım Nice ve transferin kiralık statüsünde gerçekleştiği belirtildi.

istatistikler ve beklentiler:

Orakpo, profesyonel kariyerinde çıktığı 32 maçta 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Genç oyuncunun takıma katılması, Gençlerbirliği'nin santrfor eksikliğine yönelik acil bir takviye olarak değerlendiriliyor.

Kulübün transfer hamlesi, hücum hattına genç ve potansiyel vaat eden bir isim eklemeyi amaçlıyor. Teknik ekip ve taraftarlar, Orakpo'dan süre bulduğunda katkı sağlamasını ve takımın gol üretimine destek olmasını bekliyor.

GENÇLERBİRLİĞİ, 20 YAŞINDAKİ SANTRFOR VİCTOR ORAKPO&#039;YU KİRALIK OLARAK KADROSUNA KATTI

GENÇLERBİRLİĞİ, 20 YAŞINDAKİ SANTRFOR VİCTOR ORAKPO'YU KİRALIK OLARAK KADROSUNA KATTI

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sivasspor antalyaspor maçı öncesi taktik prova yaptı
images

Yeni santrafor sahaya indi: Franculino Dju ilk antrenmanına çıktı
images

Asensio'dan ameliyat iddialarına net yanıt: kısa süre içinde takımla olacağım
images

Milliler yarı finale yükseldi: Türkiye Almanya'yı 3-1 mağlup etti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Antalya'da kutlanan Özbekistan bağımsızlık yıl dönümünde iş birliği ve tanıtım planları öne çıktı

Rüzgarlı Tepe'de deprem molozları alev aldı, yangın kontrol altına alındı

Sivasspor antalyaspor maçı öncesi taktik prova yaptı

Yeni santrafor sahaya indi: Franculino Dju ilk antrenmanına çıktı

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi