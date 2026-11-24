Çorum Bahçelievler Mahallesi'nde olayın ayrıntıları

Çorum'un Bahçelievler Mahallesi Çamlık Caddesi'nde meydana gelen olayda, iddialara göre G.Ö. boşanma aşamasında olduğu eşi E.Ö.'yü tabancayla vurarak öldürdü. Olayın bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Gelen ekipler, zanlının evde kilitli kaldığını tespit etti. Çevrede güvenlik önlemleri alınırken olay yerine intikal eden birimler zanlıyı dışarı çıkarmak için ikna çalışmalarına başladı.

Polis ikna çalışması ve çocukların tahliyesi:

İçeride bulunan üç çocuğun evden çıkarılmasına izin veren zanlı, kendisinin dışarı çıkmayacağını belirtti. Polis ekipleri, çocukların güvenli bir şekilde evden uzaklaştırılmasını sağladı ve çocuklar emniyete alındı.

Olay yerinde görev yapan ekipler, zanlıyla iletişim kurarak teslim olması için görüşmelerine devam ediyor. Çevredeki sokaklar güvenlik çemberi içine alınmış durumda.

Güncel durum

Emniyet güçleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Olayın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı; polis, zanlıyı ikna ederek etkisiz hale getirmeyi amaçlıyor.

ÇOCUKLAR POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN ÇIKARTILDI. (FOTOĞRAFTAKİ ÇOCUKLARIN YÜZLERİ BUZLANACAK)