Diyarbakır'da jandarmadan eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, il merkezi ve ilçelerde jandarmanın sorumluluk bölgesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar gerçekleştirildi.
operasyonun kapsamı:
Yürütülen çalışmalar sonucunda toplam 9 ayrı olay tespit edildi. Bu olaylara ilişkin olarak 9 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı ve soruşturma prosedürleri işletildi.
ele geçirilen maddeler ve işlemler:
Operasyonlarda toplam 20 kilo 436 gram esrar ile 8 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ele geçirilen maddelerle ilgili hukuki işlemler başlatıldı.
DİYARBAKIR’DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 20 KİLO 436 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
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