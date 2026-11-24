Eskişehir'de düşen hava aracına ilişkin ilk bilgiler

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, Yörükakçayır Mahallesi sınırları içinde bir hava aracının düştüğü bildirildi. Edinilen ilk bilgilere göre düşüşün nedeni henüz belirlenemedi.

Kaza yeri ve ilk müdahale:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Sahadaki çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi paylaşılmadı; yetkililer bölgeye erişim ve güvenlik önlemleriyle ilgili düzenlemeler yapıyor.

Beklenen açıklamalar ve süreç:

Olayla ilgili resmi açıklamalar henüz yapılmadı; gelişmelerin ardından detaylar kamuoyuyla paylaşılacak. Şu aşamada kazanın nedeni ve olası sonuçlarına dair kesin bir bilgi bulunmuyor.

ESKİŞEHİR'İN TEPEBAŞI İLÇESİNE BAĞLI YÖRÜKAKÇAYIR MAHALLESİ'NDE HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA BAĞLI ASKERİ HELİKOPTER DÜŞTÜ.