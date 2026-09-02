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Çorum'da cam taşlarla hayatı yeniden dokuyan Ukraynalı sanatçı

Hastalığı sonrası işini bırakan Liudmyla Girdaban, Rusya'da öğrendiği cam kristal taş sanatını Çorum'da atölyeye dönüştürdü; eserleri günler sürebiliyor.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 11:31

GÜNCELLEME: 02 Eylül 2026 - 11:52

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Çorum'da cam taşlarla hayatı yeniden dokuyan Ukraynalı sanatçı

Sosyal medyadan atölyeye:

11 yıl önce evliliği nedeniyle Ukrayna'dan Çorum'a yerleşen Liudmyla Girdaban, yaklaşık 6 ay önce yaşadığı bir rahatsızlık sonucu önceki işini bırakmak zorunda kaldı. Sosyal medya üzerinden gördüğü kristal cam taş eserlerine ilgi duyan Girdaban, bu sanat dalını öğrenmek üzere Rusya'da eğitim aldı. Eğitimden sonra Çorum'daki Sanat Sokağı'nda bir dükkan kiralayarak kendi atölyesini açtı ve kullandığı cam taşlarla yapıştırma yöntemiyle tablo, portre ve hediyelik eşya üretmeye başladı.

İşin tekniği ve üretim süreci:

Girdaban, çalışmalarında akrilik taş kullanmadıklarını özellikle vurguluyor: "Eserlerimizde akrilik taşları kesinlikle kullanmıyoruz, sadece cam taşlar kullanıyoruz." Taşların boyutu ve desenin ayrıntı seviyesi üretim süresini belirliyor; bazı desenler iki gün içinde tamamlanırken, daha küçük taşlı ve detaylı işler bir haftaya kadar sürebiliyor. Her bir taşın tek tek yerleştirilmesi ve yapıştırılması gereken süreç, eserlere yoğun emek ve zaman harcanmasını gerektiriyor.

Aileyle yürüyen bir atölye ve ilgi:

Girdaban atölyesinde 17 yaşındaki oğlu Stanislav Girdaban da annesine destek veriyor. Stanislav, gerektiğinde dükkâna tek başına da baktığını belirterek, bu sanatın insanlara renk kattığını ve sanatın dört duvar arasına sıkışmadığını gösterdiğini söylüyor. Çiftin özenle hazırladığı eserler kısa sürede ilgi görmeye başladı; Girdaban, kullandıkları malzeme ve işçilikle daha kaliteli işler ortaya koymayı hedefliyor.

Liudmyla Girdaban, ortaya çıkan eserlerin yarattığı görsel etki ve kişisel tatminin kendisi için en büyük kazanım olduğunu ifade ediyor. Atölyede üretilen parçalar hem yerel müşteriler hem de hediyelik eşya arayanlar için hazırlanıyor ve sanatçı, cam taş sanatını Çorum'da sürdürülebilir bir uğraşa dönüştürmeyi amaçlıyor.

LİUDMYLA GİRDABAN, KRİSTAL CAM TAŞLARI SANAT ESERİNE DÖNÜŞTÜRÜYOR.

LİUDMYLA GİRDABAN, KRİSTAL CAM TAŞLARI SANAT ESERİNE DÖNÜŞTÜRÜYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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