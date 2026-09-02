Samsun'da ulaşımda iki hamle: yeni terminal ve tramvay hattı için temel atma

Ulaştırma projelerinde önemli gün

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 3 Eylül Perşembe günü Samsun'da iki önemli ulaşım projesinin temel atma törenine katılacak ve yeni tramvay setlerinin hizmete girişini gerçekleştirecek.

gündemdeki projeler:

Program kapsamında Samsun Çarşamba Uluslararası Havalimanı Yeni Terminal Binası için temel atma töreni düzenlenecek. Bakan Uraloğlu, saat 11.30'da yeni terminal binasının temel atma törenine katılacak ve projenin Samsun'un ulaşım kapasitesine katkısını yerinde takip edecek.

Aynı gün bir diğer öncelik ise kent içi ulaşımı güçlendirecek Şehir Hastanesi/Eğitim Araştırma Hastanesi Tramvay Hattı olacak. Bu hat için temel atma töreni programın ilerleyen saatlerinde yapılacak ve hattın planlanan altyapı yatırımı resmen başlatılacak.

program akışı ve ziyaretler:

Bakan Uraloğlu, saat 13.00'te yeni tramvay setlerinin hizmete alma törenine katılacak; ardından Samsun Valiliği'ni ziyaret edecek. Saat 15.00'te Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenecek Samsun Sıfır Atık Sonuç Konferansına iştirak edecek.

Günün son bölümünde saat 16.45'te Şehir Hastanesi/Eğitim Araştırma Hastanesi Tramvay Hattı Temel Atma Töreni gerçekleştirilecek; saat 18.00'de ise Samsun Batı Çevreyolu Şantiyesi'nde inceleme yaparak ilgili birimlerden brifing alacak.

Program, Samsun'da ulaşım altyapısına yönelik hem havaalanı kapasitesini artıracak yatırımları hem de kentsel raylı sistem gelişimini aynı gün içinde başlatacak şekilde planlanmış bulunuyor.

SAMSUN YENİ TRAMVAYLAR HİZMETE GİRECEK.