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Kooperatifi 80 milyon lira borçla devraldı, şeffaflık için dış denetçi tuttu

S.S. Söğüt Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifini devralan Zafer Kurt, 80 milyon lira borç ve 37 icra görünce bağımsız dış denetçi tutarak inceleme başlattı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 12:09

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kooperatifi 80 milyon lira borçla devraldı, şeffaflık için dış denetçi tuttu

yeni başkan denetim talimatı verdi:

Geçtiğimiz haziran ayında yapılan Olağan Genel Kurulda S.S. Söğüt Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi başkanlığı için aday olan isimler arasında eski başkan Adem Akman ve Zafer Kurt vardı. Genel kurulda Akman'ın ibra edilememesi sonucu başkan seçilemezken, yeni yönetim görevi Zafer Kurt'a devretti.

mali tablo ve denetim bulguları:

Koltuğa oturur oturmaz kooperatifin mali durumuyla karşılaşan Kurt, devraldıkları tabloda 80 milyon lira borç ve 37 adet icra işlemi olduğunu açıkladı. Başkan Kurt, devralma sırasında 2017'de kooperatifin 100 bin lira alacakla devredildiğinin belirtildiğini, ancak mevcut borç yükünün çok daha ağır olduğunu söyledi.

Bu nedenle yeni yönetim tarafından bağımsız dış denetçi görevlendirildi. Kurt, denetçinin sadece 2025 yılını incelediğini ve geçen yıl için tek başına 40 milyon lira açık tespit edildiğini aktardı.

kasa durumu ve yapılan ödemeler:

Başkan açıklamasında kooperatif kasasında göreve geldiklerinde borçtan başka bir şey bulunmadığını belirtti. Kooperatifin toplam mazot borcunun 1 milyon 930 bin TL olduğuna işaret eden Kurt, göreve gelindiğinden bu yana kısa sürede yapılan ödemeleri şöyle özetledi: son iki ayda 700 bin TL mazot borcu, 100 bin TL maliye borcu ve 100 bin TL bağımsız denetçi ücreti ödendiğini söyledi.

Yeni yönetim, tespit edilen yüksek açık ve çok sayıda icra dosyası nedeniyle sürdürülen denetim sonucuna göre gerekli adımları atacaklarını belirtti. Bağımsız dış denetçinin incelemesi sürüyor ve çalışmaların tamamlanmasının ardından ayrıntılı raporun paylaşılması bekleniyor.

80 MİLYON BORÇLA DEVİR ALDIĞI KOOPERATİFE BAĞIMSIZ DIŞ DENETÇİ TUTTU

80 MİLYON BORÇLA DEVİR ALDIĞI KOOPERATİFE BAĞIMSIZ DIŞ DENETÇİ TUTTU

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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