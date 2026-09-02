Güzelyurt toplantısı: muhtar talepleri gölet ve yol çalışmalarına odaklandı

Güzelyurt’te muhtar buluşması

Kütahya Valisi Musa Işın, Simav ilçesine bağlı Güzelyurt Köyü’nde düzenlenen toplantıda Simav, Dursunbey ve Tavşanlı’nın Balıköy bölgesinden gelen muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıda köylerin ihtiyaç, talep ve önerileri ayrıntılı olarak ele alındı.

Toplantıya AK Parti Kütahya Milletvekilleri Adil Biçer ve Mehmet Demir ile birlikte il protokolü, bölge müdürleri ve ilgili kurumların yetkilileri katıldı. Muhtarların ilettiği talepler, ilgili kurum temsilcileriyle birlikte değerlendirildi.

güzelyurt yolundaki çalışmalar:

Vali Musa Işın, Güzelyurt yolunda devam eden çalışmalara ilişkin bilgi vererek söz konusu güzergâhın bölgenin ulaşım konforu açısından önemine vurgu yaptı. Yaklaşık 25 kilometrelik virajlı güzergâhta yürütülen çalışmaların Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından hava şartlarının elverdiği dönemde sürdürüldüğünü belirtti ve amaçlarının yolun standardını yükselterek vatandaşlara daha güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sağlamak olduğunu ifade etti.

gölet projesi ve su meselesi:

Toplantıda bölgenin öncelikli ihtiyaçlarından biri olarak öne çıkan gölet projesi detaylı biçimde görüşüldü. Vali Işın, arsenik sorunu nedeniyle projenin hem içme hem de sulama suyu açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Gölet inşaatında başlanan çalışmaları yakından takip ettiklerini ve projenin hayata geçirilmesi için ilgili bakanlıklar nezdinde ödenek ve destek sağlanması yönünde çalışmaların sürdürüldüğünü aktardı.

Görüş alışverişi sırasında muhtarlar tarafından iletilen diğer altyapı, yol ve su temini konusundaki talepler de ilgili kurum yetkilileriyle değerlendirildi. Vali Işın, devlet yatırımlarını yerinde incelemek ve vatandaşların taleplerini doğrudan dinlemek amacıyla bölgeye geldiklerini belirterek, "Bizler sizlerin sesi olmak ve ihtiyaçlarınıza çözüm üretmek için çalışıyoruz" mesajını paylaştı.

Toplantı, muhtarların sorularının cevaplandırılması ve taleplerinin kayıt altına alınmasının ardından sona erdi. Vali Işın, ilgili kurumlarla koordinasyonun devam edeceğini ve gerekli çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.

KÜTAHYA VALİSİ IŞIN, MUHTARLARIN TALEPLERİNİ DİNLEDİ