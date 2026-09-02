Söğüt komutanını Çanakkale'ye uğurladı

Söğüt'te veda ziyareti

J. Alb. Dr. Talha Övet, Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanı olarak sürdürdüğü görevinden, Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanı olarak yapılan atama nedeniyle ayrılıyor. Atama sonrası ilçede gerçekleştirdiği veda ziyaretleriyle kamu kurumları ve yerel yönetim temsilcileriyle vedalaştı.

vazife değişimi:

Komutan Övet, veda ziyaretleri kapsamında Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut'u makamında ziyaret etti. Görüşmede ilçeye sunduğu hizmetler ile kurumlar arasındaki uyumlu çalışmalar ön plana çıktı ve karşılıklı teşekkürler iletildi.

kurumlar arası işbirliği:

Belediye Başkanı Durgut, görev süresi boyunca ilçeye sağlanan katkılar ve kurumlar arası dayanışma nedeniyle Alb. Dr. Talha Övet'e teşekkür etti ve yeni görev yerinde başarılar diledi. Ziyaret, yerel yönetim ile jandarma teşkilatı arasındaki ilişkilerin sürdürüleceği mesajını verdi.

Vedalaşma ziyaretleri, ilçede yürütülen hizmetlerin devamlılığına vurgu yapılması ve yeni döneme ilişkin iyi dileklerin paylaşılmasıyla sona erdi.

ALBAY TALHA ÖVET İLÇEYE VEDA EDİYOR