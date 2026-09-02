OEDAŞ geleceğin kadın enerji uzmanlarını mezun etti

FutureFem programı tamamlandı:

Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ) ilk kez düzenlediği FutureFem programını tamamladı. Program, Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak bölgelerinde geleceğin enerji profesyonelleri olmayı hedefleyen kadın üniversite öğrencilerine sektörü tanıtmayı amaçladı. Etkinlik kapsamında 6 üniversite ve 9 bölümden toplam 18 kadın öğrenci yer aldı.

Program içeriği ve uygulama biçimi:

FutureFem, hibrit bir modelle yürütüldü; çevrim içi eğitimlerin yanı sıra Eskişehir'de yüz yüze buluşmalar düzenlendi. OEDAŞ yöneticileri kendi uzmanlık alanları ve iş süreçlerini katılımcılarla paylaştı. Öğrenciler işe alım süreçleri, profesyonel yaşamda ihtiyaç duyulan yetkinlikler ve sektörel dinamikler gibi başlıklarda bilgilendirildi. Program, katılımcıların enerji sektörüyle ilgili temel bilgi edinmelerinin yanı sıra takım çalışması ve proje geliştirme becerilerini de geliştirmeye odaklandı.

Proje hazırlıkları ve istihdam fırsatları:

Programın son aşamasında öğrenciler enerji, sürdürülebilirlik, yapay zekâ, teknoloji ve elektrik dağıtımına ilişkin kendi belirledikleri konularda proje hazırlayarak jüri önünde sundu. Değerlendirme sonucunda, tüm eğitim ve etkinliklere katılımı tamamlayan ve proje değerlendirmesinde en yüksek puanları alan üç öğrenci, OEDAŞ'ta altı aylık uzun dönem staj veya yarı zamanlı çalışma imkânı elde etti. Kapanış etkinliğinde sertifikaları takdim edilen mezunlar, programı kep atma ritüeliyle kutladı.

Dr. Necmi Odyakmaz, OEDAŞ Genel Müdürü olarak FutureFem'i şirketin fırsat eşitliği ve geleceğin insan kaynağı yaklaşımının önemli bir parçası olarak tanımladı ve şöyle dedi: Enerji sektörü çok hızlı değişiyor ve dönüşüyor. Dijitalleşme, yapay zekâ, sürdürülebilirlik, yenilenebilir enerji kaynakları ve yeni teknolojiler çalışma biçimlerimizi yeniden şekillendirirken ihtiyaç duyduğumuz yetkinlikler de çeşitleniyor. Bu dönüşüm, farklı disiplinleri bir araya getirebilen, yeni fikirlere açık ve farklı bakış açıları geliştirebilen insan kaynağının önemini artırıyor. OEDAŞ olarak fırsat eşitliğini de bu dönüşümün önemli bir parçası olarak görüyoruz. Bu doğrultuda FutureFem ile üniversiteli genç kadınların enerji sektörünü daha yakından tanımalarına, kariyer imkânlarını görmelerine ve kendi yetkinliklerini bu alanda nasıl değerlendirebileceklerine dair daha güçlü bir perspektif kazanmalarına katkı sağlamayı amaçladık. Program sonunda ortaya koydukları çalışmalar da bu yaklaşımın karşılığını görmek açısından çok değerli oldu. Tüm FutureFem mezunlarımıza eğitim ve kariyer yolculuklarında başarılar diliyorum.

Enerjimiz Eşit kapsamında sürdürülen çalışmalar:

FutureFem, OEDAŞ'ın 2019'da başlattığı Enerjimiz Eşit projesinin üniversite düzeyine uzanan yeni adımı olarak yürütüldü. Proje; fırsat eşitliğini kurumsal dil, çalışma ortamı, eğitim, kariyer gelişimi ve iş birlikleri aracılığıyla destekliyor. Şirket, kadın çalışanların mesleki gelişimine yönelik mentörlük ve rotasyon uygulamalarının yanı sıra meslek liseleri ve üniversitelerle gerçekleştirdiği iş birlikleriyle genç kadınların enerji sektöründeki kariyer imkânlarını göstermeye devam ediyor. FutureFem, Enerjimiz Eşit kapsamındaki faaliyetlere üniversiteli gençleri dahil eden bir çalışma olarak bu süreci genişletiyor.

OSMANGAZİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.'NİN (OEDAŞ) KADIN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ENERJİ SEKTÖRÜNÜ YAKINDAN TANIMALARINI VE KARİYER GELİŞİMLERİNİ DESTEKLEMEK AMACIYLA İLK KEZ DÜZENLEDİĞİ FUTUREFEM PROGRAMI TAMAMLANDI.