Çorum'da iki ailenin yıkımına neden olan kaza: 4 ölü, 1 ağır yaralı

kaza ve ilk müdahale:

Çorum-İskilip karayolu Ceritbeli mevkiinde meydana gelen kazada, 19 AHJ 649 plakalı Volkswagen otomobil ile 19 DR 008 plakalı Honda cipe çarpıştı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın ardından itfaiye ekipleri araçlarda sıkışan kişileri kurtardı, sağlık ekipleri ise olay yerinde ilk müdahaleleri gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı.

ölümler ve yaralananlar:

Ekiplerin tespitine göre sürücüler ile otomobilde yolcu olan Hüsra Lal olay yerinde hayatını kaybetti. İtfaiye tarafından araçlardan çıkarılan Ömer Cebeci ve Menevver Lal sağlık ekipleri tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede yapılan müdahaleler sonucu Ömer Cebeci da yaşamını yitirdi. Tedavi altındaki Menevver Lal'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri jandarma incelemelerinin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

dün nişanlanan çift ve soruşturma:

Olayda ölenlerden Ömer Cebeci ile sürücü Zehra Betül Yılmaz'ın dün düzenlenen merasimle nişanlandıkları öğrenildi. Kazada ölen Hüsra Lal'in çocuk olduğu belirtildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı; kaza nedeninin ve kusur oranlarının belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

ÇORUM'DA OTOMOBİL İLE CİPİN ÇARPIŞMASI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA 1'İ ÇOCUK 4 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN, 1 KİŞİ DE AĞIR YARALANDI. KAZADA ÖLEN İKİ KİŞİNİN İSE DÜN NİŞANLANAN ÇİFT OLDUĞU ÖĞRENİLDİ.