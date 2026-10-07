Pursaklar'da uygulama noktasında silahlı saldırı: polis memuru şehit oldu

Olayın gelişimi

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde Karacaören Kavşağı TOKİ yolu üzerinde saat 23.25 civarında bir uygulama noktasında durdurulan araçtan çıkan bir şüpheli, arka kapıdan dışarı çıkarak polis memuruna iki el ateş etti. Atış sonucu polis memuru Ahmet Türkoğlu ağır yaralanarak yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Saldırının ardından araç kaçtı; olay yerine intikal eden ekiplerin çalışmasıyla araçtaki diğer iki kişi yakalandı. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs ise kendi kafasına tabancayla bir el ateş ederek intihar girişiminde bulundu ve Pursaklar Devlet Hastanesi'ne ağır yaralı olarak kaldırıldı.

Soruşturmanın seyri

Olayın ardından emniyet birimleri tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. Yetkililer, yakalanan şüpheliler ve saldırganın sağlık durumuyla ilgili işlemlerin sürdüğünü bildirdi; olay yerinde ve hastanede yürütülen çalışmalar sürüyor.

Vali Yakup Canbolat'ın açıklaması

Ankara Valisi Yakup Canbolat, Pursaklar Devlet Hastanesi acil servisi önünde yaptığı açıklamada, "Maalesef bu akşam üzüntülü bir olayla karşı karşıya kaldık. 23.25 gibi Karacaören’den TOKİ yolu şok uygulamasında bir araç durduruluyor. Polis memurumuz ve bir gece bekçimiz tarafından. Aracın içerisinde üç kişi var. Üç kişinin kimlik kontrollerinin ikisi yapılıyor. Arkadaki kişi yapılırken arkadaki kişi arabadan çıkıyor ve bir polis memurumuza iki el ateş ederek maalesef şehit olmasını sağladı. Polis memurumuz Ahmet Türkoğlu’yu maalesef ki yapılan müdahalelere rağmen kaybettik." ifadelerini kullandı.

Vali Canbolat, saldırı sonrası iki kişinin yakalandığını, saldırganın ise olaydan hemen sonra kendi kafasına ateş ederek intihar girişiminde bulunduğunu ve durumunun ağır olduğunu belirterek, şehide Allah'tan rahmet diledi.

ANKARA'NIN PURSAKLAR İLÇESİNDE UYGULAMA NOKTASINDA DURDURULAN BİR ARAÇTAN ATEŞ AÇILMASI SONUCUNDA POLİS MEMURU AHMET TÜRKOĞLU ŞEHİT OLDU.