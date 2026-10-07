Düzce'de hakimiyetini kaybeden araç bariyerlere çarptı, sürücü hafif yaralandı

Düzce'de bariyerlere çarpan otomobil trafiği etkiledi
Düzce'de Bahçeşehir istikametinden Çamköy istikametine giden yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada bir otomobil bariyerlere çarparak durdu. Kazaya karışan aracın sürücüsü G.K. olarak kaydedildi; araç 34 PNA 962 plakalı Opel markaydı. Sürücü kazada hafif şekilde yaralandı.
kaza anı ve araç durumu:
G.K.'nin kullandığı otomobil kontrolü kaybederek savruldu ve yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Araç çarpmanın ardından orada durabildi ve hasar gördü.
trafik düzenlemesi ve akış:
Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
DÜZCE’DE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA BARİYERLERE ÇARPAN OTOMOBİLDE 1 KİŞİ HAFİF YARALANDI.
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