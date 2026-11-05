Çorum'da sokakta hareketsiz bulunan 57 yaşındaki Necip Ergen hayatını kaybetti

Olayın ayrıntıları

Çorum'un Bahçelievler Mahallesi, Çoraklık 57. Sokak'ta çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede sokağa hareketsiz halde bulunan kişinin Necip Ergen (57) olduğu tespit edildi.

Müdahale ve tespit:

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonucu, Necip Ergen'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerindeki ilk incelemeler polis ekipleri tarafından yapıldı ve bölgede emniyet tedbirleri alındı.

İnceleme ve işlemler:

Polis ekipleri, olayın kesin nedenini belirlemek amacıyla soruşturma başlattı. Ergen'in cenazesi otopsi ve adli işlem için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yetkililer, olayla ilgili incelemenin sürdüğünü ve kamuoyuna yapılacak bilgilendirmenin resmi kanallardan paylaşılacağını bildirdi.

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