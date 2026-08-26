Çorum’da zafer coşkusunda şehitler için dualar yükseldi

Çorum Şehitliği'nde 30 Ağustos anmaları:

Çorum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen anma programında şehitler dualarla yad edildi. Tören, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın iştirakiyle gerçekleştirildi.

Törenin akışı:

Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı; ardından şehit kabirleri başında toplu dua yapıldı. Katılımcılar, saygı duruşu ve dualarla anlara eşlik etti.

protokol ve katılımcılar:

Programa Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum vali yardımcıları Erdoğan Kanyılmaz ve Yeliz Mercan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz ve İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan katıldı. STK temsilcileri ve vatandaşlar da anmaya yoğun ilgi gösterdi.

Anma programı, 30 Ağustos'un anlam ve önemini hatırlatarak şehitlere saygı çerçevesinde tamamlandı.

ÇORUM'DA, BÜYÜK TAARRUZ'UN BAŞLADIĞI 26 AĞUSTOS İLE KESİN ZAFERİN KAZANILDIĞI 30 AĞUSTOS TARİHLERİ ARASINI KAPSAYAN ZAFER HAFTASI ETKİNLİKLERİ, ŞEHİTLİK ZİYARETİ VE EDİLEN DUALARLA BAŞLADI.