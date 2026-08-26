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Erzurum gülistan hedefiyle her alanda metropolleşmeye hazırlanıyor

Mehmet Sekmen, 12 yılda hayata geçirilen dev yatırımlarla Erzurum'u kış turizmi, tarım, altyapı ve kültürde zirveye taşımayı hedeflediklerini açıkladı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 12:28

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Erzurum gülistan hedefiyle her alanda metropolleşmeye hazırlanıyor

başkanın değerlendirmesi:

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kentteki yatırımların Erzurum'u her alanda ileriye taşıdığını belirtti. Sekmen, yerel yönetim manifestolarının vatandaşların huzuru ve mutluluğunu esas aldığını vurgulayarak; eğitim, kentsel dönüşüm, tarım, hayvancılık, sağlık, spor ve turizm alanlarındaki mega projelerle kentin dönüşümünü sürdürdüklerini söyledi.

Sekmen, vizyonları arasında kentin hem Türkiye'de hem dünyada tanınan bir merkez haline gelmesi; özellikle kış turizmi ve tarım alanında rekabetçi bir metropol kimliği kazanması bulunduğunu ifade etti. Belediye çalışmaları için benimsedikleri mottoyu "Şimdi değişim zamanı, Yarın değil bugün" olarak aktardı.

yapılan yatırımlar ve temel projeler:

Başkan Sekmen, 12 yılda hayata geçirilen çok sayıda eser ve yatırımın altını çizdi. Anılan yatırımlar arasında Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi, Miting ve Gösteri Alanı, kentsel dönüşüm çalışmaları, Et ve Et Ürünleri Entegre Tesisimiz ve Atıksu Arıtma Tesisimiz yer alıyor. Ayrıca Bilgi Evleri, Palandöken Dünya Kayak Merkezi, Doğu Anadolu Canlı Hayvan Borsası, Bilim Erzurum ve Kültür Yolu projeleri de öne çıkan başlıklardan.

Enerji ve çevre yatırımları kapsamında metan gazından elektrik üreten tesisler, güneş enerji santralleri, modern atık su arıtma tesisi, üretim ve yol yapım altyapısı (Asfalt, Beton Boru, Agrega ve Beton Yol Bariyeri üretim tesisleri) sayıldı. Sosyal altyapıya dönük uygulamalar arasında Millet Bahçeleri, cami onarımları, taziye evleri, binlerce okulun bakım-onarımı, fidan üretim merkezleri ve Doğu’nun en büyük iyilik hareketi olan Hayır Çarşısı yer aldı.

Belediye hizmetleri arasında örgütlenen eğitim, spor ve istihdam odaklı adımlar da vurgulandı: ESMEK’ler, atölye ve üretim merkezleri, Gençlik Aktivasyon Merkezi, kütüphaneler, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, yaz ve kış spor okulları, spor tesisleri ve 22 yüksek irtifa kamp sahasıyla şehir sporda da kapasitesini artırdı.

turizm, göç ve gelecek vizyonu:

Sekmen, Erzurum’un artık çekim merkezi haline geldiğini, önceden göç verirken bugün nitelikli göç aldığını belirtti. Kentin geleceğinin tarım ve kış turizmine dayandığını vurgulayan Sekmen, şehrin uluslararası arenada görünürlüğünü artıran etkinliklere de atıf yaptı: 25. Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları ve EYOF 2017 ile Ekonomik İş Birliği Teşkilatı 2025 Turizm Başkenti unvanının kente sağladığı fırsatlara dikkat çekti.

Sekmen, Erzurum’u tarihî ve kültürel mirasına sadık kalarak, altyapıdan sanayiye, ulaşımdan kültüre kadar çok yönlü yatırımlarla yeniden inşa etmeyi hedeflediklerini; attıkları adımların temelinde hemşehrilerin huzur, refah ve mutluluğunun bulunduğunu sözlerine ekledi. Belediye hizmetlerinin entegrasyonu, ulaşım ağlarının yenilenmesi ve ilçelere eşit hizmet götürme taahhüdü de çalışmanın öncelikleri arasında yer aldı.

Son olarak Başkan Sekmen, devam eden ve planlanan projelerle Erzurum’a gönül belediyeciliği anlayışını yaşatmaya devam edeceklerini belirtti ve şehrin sahip olduğu potansiyeli kalkınma fırsatlarına dönüştürme kararlılığını yineledi.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MEHMET SEKMEN, KENTTE YAPILAN YATIRIMLARLA ŞEHRİN HER ALANDA...

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MEHMET SEKMEN, KENTTE YAPILAN YATIRIMLARLA ŞEHRİN HER ALANDA ZİRVEYE DOĞRU İLERLEDİĞİNİ SÖYLEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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