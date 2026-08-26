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Pazaryeri'nde anız yangını itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Pazaryeri ilçesi Gerdirme mevkiinde çıkan anız yangını, Pazaryeri itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 12:02

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Pazaryeri'nde anız yangını itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Pazaryeri'de anız yangını söndürüldü

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Gerdirme mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan anız yangını, bölgeye sevk edilen Pazaryeri Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevlerin çevredeki alanlara sıçramasını önlemek için yoğun çalışma yürüttü. Söndürme ve soğutma çalışmaları yaklaşık 1 saat sürdü ve yangın tamamen söndürüldü.

Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangının daha geniş bir alana yayılması engellendi.

Uyarı ve riskler:

Yetkililer, özellikle sıcak ve kuru havalarda anız yangınlarına karşı vatandaşların daha dikkatli olması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

ANIZ YANGINI MAKİLİK ALANA SIRÇADAN SÖNDÜRÜLDÜ

ANIZ YANGINI MAKİLİK ALANA SIRÇADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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