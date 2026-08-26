Pazaryeri'nde anız yangını itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Pazaryeri'de anız yangını söndürüldü

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Gerdirme mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan anız yangını, bölgeye sevk edilen Pazaryeri Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevlerin çevredeki alanlara sıçramasını önlemek için yoğun çalışma yürüttü. Söndürme ve soğutma çalışmaları yaklaşık 1 saat sürdü ve yangın tamamen söndürüldü.

Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangının daha geniş bir alana yayılması engellendi.

Uyarı ve riskler:

Yetkililer, özellikle sıcak ve kuru havalarda anız yangınlarına karşı vatandaşların daha dikkatli olması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

ANIZ YANGINI MAKİLİK ALANA SIRÇADAN SÖNDÜRÜLDÜ