Zonguldak'ta denizden getirilen bayrakla Atatürk'ün gelişinin 95. yılı kutlandı

Tören valilik önünde başladı:

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Zonguldak’a gelişinin 95. yıl dönümü, kentte düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı. Kutlamalar, Zonguldak Valiliği önünde gerçekleştirilen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından katılımcılar saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı hep birlikte okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma:

Programda günün anlam ve önemini vurgulayan konuşmayı Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem yaptı. Erdem, Atatürk'ün kente gelişinin kent tarihi ve ekonomik gelişimi açısından taşıdığı öneme dikkat çekti ve bu mirasın genç nesillere aktarılmasının önemini vurguladı.

Katılımcılar ve etkinlikler:

Törene Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Belediye Başkanı Tahsin Erdem, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, protokol üyeleri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öğrenciler, Atatürk'ün Zonguldak'a gelişinin anlamını anlatan şiirlerle törene katkı sağladı ve duygulu anlar yaşandı.

Denizden bayrak getirilişi ve çelenk bırakma:

Valilik önündeki törenin ardından kutlamalar, Atatürk'ün 95 yıl önce ilk ayak bastığı noktada düzenlenen temsili törenle sürdü. Törende askerler tarafından botla denizden getirilen Türk bayrağı, Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve protokol üyelerine teslim edildi. Programın devamında vali ve beraberindeki protokol üyeleri denize çelenk bıraktı.

Duygu yüklü görüntülerin yaşandığı törende konuşmalar, öğrenci dinletileri ve deniz töreni sonrası katılımcılar tören alanından ayrıldı. Etkinlikler, Atatürk'ün Zonguldak'a gelişinin önemine vurgu yapan anma ve saygı çerçevesinde sona erdi.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN ZONGULDAK’A GELİŞİNİN 95. YIL DÖNÜMÜ, DÜZENLENEN TÖREN VE ETKİNLİKLERLE KUTLANDI.