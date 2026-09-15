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Çorum’un tarihi İkiz Konak yeni yüzüyle turizme açılıyor

Kültür Yolu Projesiyle restore edilen İkiz Konak, 18 Eylül'de 22 yataklı butik otel ve bahçesinde Velipaşa Kahvesi ile turizme açılacak.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 15:40

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Çorum’un tarihi İkiz Konak yeni yüzüyle turizme açılıyor

İkiz Konak'ın restorasyonunda aslına sadakat ön planda:

Çorum Belediyesi mülkiyetindeki tarihi İkiz Konak, Kültür Yolu Projesi kapsamında baştan sona yenilenerek kente kazandırılıyor. Restorasyon sürecinde geleneksel Çorum mimarisi esas alınırken, korunabilen bölümler muhafaza edildi, korunamayan parçalar ise orijinal dokusuna uygun olarak yeniden düzenlendi. Belediye, yapının özgün karakterinin korunmasına özel önem verildiğini vurguladı.

Butik otel olarak hizmete giriş ve açılış bilgileri:

İkiz Konak Butik Otel olarak düzenlenen yapı, 18 Eylül Cuma saat 16.30'da düzenlenecek törenle hizmete alınacak. Tesisin 22 yatak kapasiteli olacağı açıklandı; Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek projenin ayrıntılarını Vali Ali Çalgan'a anlattı. Ziyarette AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar da hazır bulundu. Başkan Aşgın, binanın bazı bölümlerinin orijinal haliyle korunduğunu, gerekli yenilemelerin ise tarihine uygun şekilde yapıldığını belirtti.

Sosyal tesis ve kent turizmine katkısı:

Konak bahçesinde otel misafirlerinin yanı sıra kent sakinlerinin de kullanımına açık bir sosyal tesis oluşturuldu. Velipaşa Kahvesi adıyla hizmet verecek bu alanda kahve ve tatlı çeşitleri sunulacak; tesis hem konaklayanlara hem de dışarıdan gelen ziyaretçilere açık olacak. Belediye yetkilileri, otelin Kültür Yolu güzergâhındaki yerinin Çorum’un turistik durakları arasına yeni bir seçenek ekleyeceğini ve şehir merkezindeki konaklama olanaklarını çeşitlendireceğini kaydetti.

Restorasyonun tamamlanmasıyla İkiz Konak, hem tarihî dokusunu koruyan bir butik otel hem de sosyal tesisleriyle kent yaşamına katkı sağlayan bir merkez olarak önem kazanacak. Açılışta ilk yatılı misafirlerin şehir dışından gelecek şehit aileleri ve gaziler olacağı bildirildi, böylece tesisin toplumsal duyarlılık perspektifiyle de hizmet vereceği vurgulandı.

ÇORUM BELEDİYESİ, ŞEHRİN TARİHİ MİRASLARINDAN İKİZ KONAK’I RESTORE EDEREK TURİZME KAZANDIRIYOR....

ÇORUM BELEDİYESİ, ŞEHRİN TARİHİ MİRASLARINDAN İKİZ KONAK’I RESTORE EDEREK TURİZME KAZANDIRIYOR. KÜLTÜR YOLU PROJESİ KAPSAMINDA BAŞTAN SONA YENİLENEN TARİHİ YAPI, BUTİK OTEL OLARAK HİZMET VERECEK.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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