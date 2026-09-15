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Bakırköy'de motor bölümünde alev alan İETT otobüsü yolcuların tahliyesiyle söndürüldü

Bakırköy E-5'te 34GA8534 plakalı İETT otobüsünün motorunda yangın çıktı; şoför S. Sucu yolcuları tahliye etti, yaralanma yok, soğutma dronla görüntülendi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 16:30

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bakırköy'de motor bölümünde alev alan İETT otobüsü yolcuların tahliyesiyle söndürüldü

Olayın gelişimi:

Bakırköy E-5 Karayolu Ankara istikametinde seyir halinde olan İETT otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Araç kısa sürede alev topuna dönerken, otobüste bulunan yolcular büyük panik yaşadı.

Sürücü S. Sucu tarafından gerçekleştirilen müdahale ile yolcular hızla araçtan tahliye edildi. Yangının çıktığı otobüsün plakası 34GA8534 olarak kayıtlara geçti. Olayda yaralanma yok ve can kaybı bildirilmedi.

Tahliye ve yolcu güvenliği:

Yolcuların tahliyesi sırasında panik ortamı gözlemlendi, ancak sürücünün hızlı yönlendirmesi sayesinde kimsenin yaralanmaması sağlandı. Tahliye sonrasında yolcular emniyetli bölgeye alındı ve sağlık ekipleri olay yerinde hazır bulundu.

Müdahale ve havadan görüntüler:

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve soğutma çalışmalarına başladı. Olayın soğutma safhası dronla havadan görüntülendi; ekiplerin çalışması ve araçta oluşan hasar bu görüntülerde görüldü.

Bakırköy&#039;de alev alev yanan otobüs böyle görüntülendi

Bakırköy'de alev alev yanan otobüs böyle görüntülendi

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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