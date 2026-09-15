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Kartal'da çocuklar LEGO ile kodlamayı Makina Hangar'da keşfetti

Kartal Belediyesi ile TMMOB Makina Mühendisleri Odası ortak atölyesinde 50 ilkokul öğrencisi Makina Hangar’da LEGO ile kodlama temellerini öğrendi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 16:31

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kartal'da çocuklar LEGO ile kodlamayı Makina Hangar'da keşfetti

Kartal Belediyesi ve TMMOB iş birliğiyle çocuklara teknoloji atölyesi

Kartal Belediyesi, çocukları bilim ve teknolojiyle buluşturma hedefi doğrultusunda düzenlediği etkinliklere bir yenisini ekledi. Kartal Belediyesi ile TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ortaklığında Makina Hangar’da gerçekleştirilen atölye, ilkokul çağındaki öğrencilerin teknolojiye erken yaşta temas etmesini sağladı.

Atölyede neler yapıldı:

Etkinlikler, ENKA Okulları Robot Takımı öğrencilerinin gönüllü desteğiyle yürütüldü. Toplam 50 ilkokul öğrencisi, LEGO parçalarını kullanarak kendi modellerini tasarladı. Program kapsamında düzenlenen Dans Eden Robot ve Zıp Zıp Çekirgeler Yarışıyor etkinlikleriyle çocuklar, hem eğlenceli vakit geçirdi hem de temel kodlama prensiplerini uygulamalı olarak deneyimledi.

Eğitimin amaçları ve kazanımlar:

Atölye, çocukların teknoloji, mühendislik ve kodlama alanlarına ilgisini artırmayı hedefliyor. Öğrenciler tasarladıkları modeller üzerinden kodlama çalışmalarını uygulamalı biçimde yaptı; bu süreç problem çözme, yenilikçi düşünme ve takım çalışması becerilerinin gelişimine katkı sağladı. Etkinlikler, "Hayal et, tasarla, kodla, geleceği inşa et" yaklaşımıyla gerçekleştirildi ve katılımcılara tasarım ile üretim süreçlerini bir arada deneyimleme fırsatı sundu.

Makina Hangar’daki atölye, çocukları teknolojik kavramlarla oyun ve proje tabanlı öğrenme yöntemleriyle tanıştırarak, geleceğin mühendis ve tasarımcı adaylarına erken yönlendirme sağladı. Şehir içindeki benzer çalışmaların devam etmesi planlanıyor ve etkinlik, yerel iş birliklerinin eğitimde nasıl somut sonuçlar verdiğini gösteren bir örnek niteliği taşıdı.

KARTAL BELEDİYESİ, ÇOCUKLARI BİLİM VE TEKNOLOJİYLE BULUŞTURAN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. KARTAL...

KARTAL BELEDİYESİ, ÇOCUKLARI BİLİM VE TEKNOLOJİYLE BULUŞTURAN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. KARTAL BELEDİYESİ VE TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ ORTAKLIĞIYLA MAKİNA HANGAR'DA DÜZENLENEN LEGO İLE KODLAMA ATÖLYESİ, İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TEKNOLOJİYLE BULUŞMASINI SAĞLADI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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