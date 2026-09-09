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Çukurova'da yoğun sezonu kazasız kapatan HAVAMAŞ: binlerce güvenli sefer

Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda HAVAMAŞ, yaz döneminde sefer sayısını artırarak binlerce kalkışı kaza, arıza veya yolcu mağduriyeti olmadan tamamladı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 09:35

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Çukurova'da yoğun sezonu kazasız kapatan HAVAMAŞ: binlerce güvenli sefer

HAVAMAŞ yaz dönemini sorunsuz tamamladı

Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda yaz sezonuyla birlikte artan yolcu hareketliliğine karşı HAVAMAŞ, bölge seferlerini yoğunlaştırdı. Firma, Mersin, Hatay, Osmaniye, Adana ve çevre ilçelerden havalimanına yapılan ulaşımı artırarak sezon boyunca binlerce sefer gerçekleştirdi.

Yetkililer, yoğunluk döneminde yolcu güvenliğinin ve zamanında ulaşımın öncelik olduğunu belirtti. Yapılan planlamalar sayesinde uçuş saatlerine paralel sefer programları hazırlandı ve yoğun güzergâhlarda ek seferler devreye alındı. Sonuç olarak şirket, hareketli sezonu herhangi bir olumsuzluk yaşamadan tamamladığını açıkladı.

Operasyonel planlama ve ek seferler:

HAVAMAŞ, yaz dönemi talep artışını öngören bir program uyguladı. Sefer sayıları uçuş rakamlarına göre ayarlandı, ihtiyaç görülen saat aralıklarında ek araçlar görevlendirildi. Bu koordinasyon ile yolcuların havalimanına zamanında ulaşması hedeflendi ve planlamanın başarısı herhangi bir kaza, arıza ya da yolcu mağduriyeti yaşanmaması ile somutlaştı.

Araç ve personel denetimleri:

Şirket yetkilileri araçların periyodik bakımlarının düzenli yapıldığını ve şoförlerin gerekli eğitimlerden geçirildiğini vurguladı. HAVAMAŞ yetkilisi Mustafa Polat, "Yaz sezonu bizim açımızdan oldukça yoğun geçti. Gurbetçi vatandaşlarımızın gelişi, tatil dönemi ve memleket ziyaretleri nedeniyle yolcu sayılarımızda ciddi bir hareketlilik yaşandı. Bu yoğunluğa rağmen binlerce seferimizi güvenli ve sorunsuz şekilde tamamladık" dedi.

Polat ayrıca tüm ekiplerin koordineli çalışmasının ve uçuş saatlerine göre yapılan planlamaların yolcu mağduriyetini önlediğini belirtti. Şirket, araç kontrolleri ve personel denetimlerini sürdürerek hizmet kalitesini korumayı hedefliyor.

Yaz sezonu geride kalsa da Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndaki yolcu hareketliliğinin devam ettiğini hatırlatan HAVAMAŞ, aynı hizmet anlayışıyla seferlerini sürdüreceklerini açıkladı. Firma önceliğini güvenli, konforlu ve zamanında ulaşım olarak korumaya devam edecek.

HAVAMAŞ YETKİLİSİ MUSTAFA POLAT, YAZ SEZONUNUN YOĞUN GEÇMESİNE RAĞMEN OPERASYONLARIN BAŞARIYLA...

HAVAMAŞ YETKİLİSİ MUSTAFA POLAT, YAZ SEZONUNUN YOĞUN GEÇMESİNE RAĞMEN OPERASYONLARIN BAŞARIYLA SÜRDÜRÜLDÜĞÜNÜ BELİRTTİ.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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