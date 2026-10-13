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Turka, TÜVTÜRK istasyonlarını yeni nesil muayene ağına dönüştürmeyi hedefliyor

TURKA ile TÜVTÜRK iyi niyet anlaşması imzaladı; 15 Ağustos 2027'de devralma hedefleniyor. İstasyonlar TURKA standartlarına göre teknolojiyle yenilenecek.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 19:56

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EDİTÖR: Berk Doğan

Turka, TÜVTÜRK istasyonlarını yeni nesil muayene ağına dönüştürmeyi hedefliyor

TÜVTÜRK istasyonlarının devri ve süreç

TURKA ile TÜVTÜRK arasında mevcut araç muayene istasyonlarının devralınmasına yönelik görüşmeleri başlatan bir iyi niyet anlaşması imzalandı. 15 Ağustos 2027 itibarıyla devretmeye hazırlanan TÜVTÜRK operasyonu, TURKA'nın yüksek teknoloji ve hizmet standartları doğrultusunda yenilenerek yürütülecek.

Şirket, istasyon ağını hem yeni yatırımlarla genişletmeyi hem de mevcut TÜVTÜRK merkezlerinin devralınması halinde bunları kendi programı içinde dönüştürmeyi planlıyor. Yapılacak çalışmalar fiziki koşulların iyileştirilmesi, muayene ekipmanlarının güncellenmesi ve dijital altyapının güçlendirilmesini kapsayacak.

İyi niyet anlaşması hakkında bilgi veren TURKA Yönetim Kurulu Başkanı Halis Ezer, şunları söyledi: "2025’te ihaleyi kazanmamızla başlayan süreçte hızla yol aldık. Uluslararası alanda yetkin iş ortaklarımızla araç muayene sisteminin ihtiyaçlarını ve iyileştirme alanlarını belirledik, altyapı yatırımlarımız için çalışmalara başladık. İstanbul’daki örnek merkezimizde yeni nesil araç muayene yaklaşımımızı tanıttık. Şimdi de TÜVTÜRK operasyonlarının devralınmasına yönelik görüşmeleri yürütmek üzere karşılıklı mutabakatla yeni bir adım attık. İmzaladığımız iyi niyet anlaşması, bu görüşmelerin çerçevesini oluşturuyor."

dönüşüm planı ve hizmet standartları:

Şirket, devralınması planlanan istasyonların TURKA standartlarına uygun hale getirilmesini öncelikli hedef olarak belirliyor. Bu kapsamda tesislerin fiziksel altyapısı yenilenecek, muayene ekipmanları modernize edilecek ve dijital yönetim sistemleri entegre edilecek. Amaç, araç sahiplerine tüm merkezlerde aynı kalite ve teknolojide hizmet sunmak.

Ezer bu dönüşümü şöyle özetledi: "Görüşmelerin sonucuna göre istasyonları devralırsak bunları programımızın bir parçası olarak TURKA standartlarında dönüştüreceğiz. Fiziki koşulları yenileyecek, muayene ekipmanlarını ve dijital sistemleri geliştirecek, yüksek teknolojiye dayalı hizmet modelimizin gerektirdiği altyapıyı oluşturacağız. Araç sahiplerine vaat ettiğimiz yeni nesil muayene hizmetini, TURKA ağına dahil olacak tüm merkezlerde aynı standartlarla sunacağız"

uluslararası ortaklık, teknoloji ve operasyonel odak:

Metgün Grup çatısı altındaki TURKA, uluslararası deneyime sahip ortaklarıyla teknolojiyi, dijitalleşmeyi ve müşteri deneyimini ön plana alıyor. Şirketin iş ortakları arasında ABD merkezli Opus Group, İspanya merkezli Itversia Gestin S.L. ve Arjantin merkezli VTV Norte S.A. yer alıyor. Bu ortaklıklar, operasyonel verimlilik ve karayolu güvenliğine katkı hedefiyle yürütülecek çalışmalara destek sağlayacak.

Ezer hedeflerini şu sözlerle yineledi: "İstasyon ağımızı her bölgenin ihtiyacını gözeterek oluşturuyoruz. Önceliğimiz, yüksek teknolojiyle donatılmış, yeterli kapasiteye sahip ve hizmet kalitesini esas alan bir araç muayene ağı oluşturmak."

İmzalanan iyi niyet anlaşması, taraflar arasındaki görüşmelerin çerçevesini çiziyor; nihai devralma koşulları ve takvimi ise görüşmeler tamamlandığında netleşecek.

TURKA İLE TÜVTÜRK TARAFI ARASINDA MEVCUT ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARININ DEVRALINMASINA YÖNELİK...

TURKA İLE TÜVTÜRK TARAFI ARASINDA MEVCUT ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARININ DEVRALINMASINA YÖNELİK GÖRÜŞMELER KAPSAMINDA İYİ NİYET ANLAŞMASI İMZALANDI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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