Türkiye ile Almanya arasında savunma ve üretimde yeni iş birliği mesajları

4’üncü Türk-Alman ekonomi konferansı:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde düzenlenen 4’üncü Türk-Alman Ekonomi Konferansı, 'Değişen Savunma ve Güvenlik Mimarisinde Stratejik Ortaklık' temasıyla bir araya geldi. Panel, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK) Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Burkhardt Hellemann’ın moderatörlüğünde yapıldı; Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçisi Sibylle Sorg, NATO üst düzey komutanı Tuğgeneral Thomas Lowin ve TOBB Türkiye Savunma Sanayi Meclisi Başkanı Ahmet Akyol konuşmacılar arasında yer aldı.

Güvenlik ve ekonomi ilişkisinin önemi:

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, güvenlik ile ekonominin giderek daha sıkı bağlandığını belirtti. Üretim kapasitesi, teknolojiye erişim, enerji arzı ve tedarik zincirlerinin dayanıklılığının ülkelerin güvenliği açısından kritik olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, NATO’nun 2035 hedefleri bağlamında savunma ve güvenlikle bağlantılı harcamaların milli gelirin yüzde 5’ine çıkarılmasının yeni bir yatırım dönemine işaret ettiğini aktardı. Bu çerçevede milli gelirin en az yüzde 3,5