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Cumhurbaşkanı başkanlığında yüksek istişare kurulu toplandı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanarak görüş alışverişinde bulundu.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 17:38

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EDİTÖR: Elif Demir

Cumhurbaşkanı başkanlığında yüksek istişare kurulu toplandı

Cumhurbaşkanı başkanlığında yüksek istişare kurulu toplandı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

toplantı notları:

Kurul, Cumhurbaşkanı başkanlığında bir araya gelerek gündem hakkında görüş alışverişinde bulundu.

toplantının tekrarı:

Toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık etti ve kurul çalışması bu çerçevede gerçekleştirildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDA...

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDA TOPLANDI.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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