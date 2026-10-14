Cumhurbaşkanı başkanlığında yüksek istişare kurulu toplandı
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
toplantı notları:
Kurul, Cumhurbaşkanı başkanlığında bir araya gelerek gündem hakkında görüş alışverişinde bulundu.
toplantının tekrarı:
Toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık etti ve kurul çalışması bu çerçevede gerçekleştirildi.
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDA TOPLANDI.
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