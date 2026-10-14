Destici: Türkiye pandemide ve Ukrayna-Rusya sürecinde dengeli politika izledi

görüşmenin içeriği:

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TÜSİAD Genel Başkanı Ozan Diren ve TÜSİAD Ankara İl Temsilcisi Ü. Barış Urhan'u makamında kabul etti. Görüşmede ikili ekonomi, uluslararası ilişkiler ve iş dünyası ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Destici, TÜSİAD'ın Türkiye'nin eski sanayici ve iş adamları derneği olduğunu belirterek kuruluşun sanayi ve dış ticaretin oluşmasındaki rolüne dikkati çekti.

destici'nin değerlendirmesi:

Toplantıda Destici, "Pandemi sürecini, Ukrayna-Rusya savaşındaki süreci Türkiye gerçekten iyi yönetti" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin dış siyasi olaylara karşı ekonomi yönetimini başarılı bulduğunu söyleyen Destici, ülkenin tarafsızlığını muhafaza ettiğini ancak haksızlığa karşı tutumunu da açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

dış ilişkiler, ticaret ve itibar:

Destici, Ukrayna'nın mağduriyetinin ifade edildiğini ve aynı zamanda Rusya ile bağların koparılmaması nedeniyle ticaretin sürdüğünü vurguladı. Her iki ülkeyle ticaretin devam ettiğini, bununla birlikte Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ile ilişkilerin bozulmasına fırsat verilmediğini aktardı. Ayrıca hem pandemide hem Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin arabuluculuk rolü üstlenerek hem Batı'dan hem çevre ülkelerden itibar gördüğünü söyledi.

Görüşme basına kapalı olarak devam etti.

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ (BBP) GENEL BAŞKANI MUSTAFA DESTİCİ, TÜSİAD GENEL BAŞKANI OZAN DİREN VE BERABERİNDEKİ HEYETİ KABUL ETTİ.