Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yargı başkanları Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yemekte buluştu

Erdoğan ve yargı başkanlarının buluşması:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Mahkeme Başkanları ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Toplantı ayrıntıları:

Yemek kapsamında gerçekleşen buluşmada katılımcılar karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak gündemi değerlendirdi.

Buluşmanın amacı ve şekli:

Resmi ortamda yapılan görüşmede, toplantının yemekte gerçekleştiği ve yetkililer arasında istişareye dönük bir çerçeve benimsendiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Mahkeme Başkanlarıyla bir araya geldi