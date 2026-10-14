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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yargı başkanları Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yemekte buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Mahkeme Başkanlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen yemekte bir araya gelerek gündemi ele aldı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 18:21

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EDİTÖR: Merve Çelik

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yargı başkanları Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yemekte buluştu

Erdoğan ve yargı başkanlarının buluşması:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Mahkeme Başkanları ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Toplantı ayrıntıları:

Yemek kapsamında gerçekleşen buluşmada katılımcılar karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak gündemi değerlendirdi.

Buluşmanın amacı ve şekli:

Resmi ortamda yapılan görüşmede, toplantının yemekte gerçekleştiği ve yetkililer arasında istişareye dönük bir çerçeve benimsendiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Mahkeme Başkanlarıyla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Mahkeme Başkanlarıyla bir araya geldi

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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