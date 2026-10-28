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Cumhuriyet: bağımsızlık, birlik ve gelecek sorumluluğumuz

Vali Yavuz Selim Köşger, 29 Ekim mesajında cumhuriyetin bağımsızlık ve birlik teminatı olduğunu, korunmasının ortak sorumluluk olduğunu belirtti.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 09:43

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Cumhuriyet: bağımsızlık, birlik ve gelecek sorumluluğumuz

Vali Köşger'in 29 Ekim mesajı

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk milletinin 103 yıllık gururunu paylaştığını vurguladı. Vali Köşger, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyetin milletin ortak iradesi ve fedakârlıklarıyla kurulduğunu hatırlattı.

Cumhuriyetin anlamı:

Vali Köşger mesajında, Cumhuriyetimizin milli birlik, beraberlik ve bağımsızlığın en güçlü teminatı olduğunu ifade etti. Cumhuriyetin, köklü devlet geleneğimizin ve milletimizin yeniden dirilişinin en anlamlı eseri olduğuna değinen Köşger, bu mirasın gelecek nesillere eksiksiz aktarılmasının ortak bir görev olduğunu belirtti.

Gelecek hedefleri ve sorumluluklar:

Köşger, Türkiye Cumhuriyetinin ikinci yüzyılına girilirken tarihî birikim ve millî iradenin Türkiye Yüzyılı vizyonuyla buluşturulmasının önemine işaret etti. Devletin gücünü, milletin refahını ve ülkenin uluslararası konumunu yükseltmenin, millî birlik ve beraberliği daim kılmanın temel sorumluluk olduğunun altını çizdi.

Mesajında Malazgirt, İstanbul'un fethi, Çanakkale ve Millî Mücadele gibi tarihî kırılma noktalarını anımsatan Vali Köşger, 15 Temmuz direnişinin de milletin sarsılmaz iradesinin bir göstergesi olduğunu vurguladı. Ayrıca devletin, Cumhuriyetin temsil ettiği bağımsızlık ve adalet anlayışıyla mazlumların yanında durmaya devam edeceğine dikkat çekti.

Kapanışta Köşger, cumhuriyetin ilelebet payidar kılınması için birlik ve beraberlik içinde çalışmanın, ecdattan devralınan mirası korumanın ve ülkenin bekasını güvence altına almanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu kaydetti.

DENİZLİ VALİSİ YAVUZ SELİM KÖŞGER, 29 EKİM MESAJINDA; &quot;CUMHURİYETİMİZ; MİLLİ BİRLİK VE...

DENİZLİ VALİSİ YAVUZ SELİM KÖŞGER, 29 EKİM MESAJINDA; "CUMHURİYETİMİZ; MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİN, BAĞIMSIZLIĞIMIZIN VE ORTAK GELECEĞİMİZİN EN GÜÇLÜ TEMİNATIDIR" DEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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