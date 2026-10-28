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Komşuluk sıcaklığı sofralara taşınıyor: Gönül Kazan projesi sıcak yemekleri evlere ulaştırıyor

Gönül Kazan Projesi, Kocaeli'de yaşlı ve engellilere kahvaltı ile akşam yemeği ulaştırıyor; sıcak destek günlük yaşamı kolaylaştırıyor.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 10:21

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Komşuluk sıcaklığı sofralara taşınıyor: Gönül Kazan projesi sıcak yemekleri evlere ulaştırıyor

Gönül Kazan projesiyle sofralarda dayanışma

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaşlılık, engellilik ve sağlık sorunları nedeniyle yemek hazırlamakta güçlük çeken vatandaşlar için Gönül Kazan Projesi ile sıcak yemek desteğini sürdürüyor. Proje, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülüyor ve yardım ihtiyacı olanların evlerine düzenli olarak sıcak yemek ulaştırıyor.

Projenin işleyişi:

Projede, kahvaltı ve akşam yemeğinden oluşan haftalık menüler hazırlanıyor ve bu menüler 2-3 günde bir vatandaşların kapısına kadar götürülüyor. Yemeklerini sadece ısıtarak tüketebilen kişilere yönelik düzenlemeler sayesinde, hizmetten yararlananlar günlük beslenme ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabiliyor. Belediye ekipleri, başvuruların muhtar aracılığıyla veya ilgili birimler üzerinden alınmasının ardından ihtiyaç sahibi ailelerle iletişim kuruyor.

Yararlanıcıların görüşleri:

Projeden memnuniyetini dile getirenlerden 84 yaşındaki Seyfettin Akbulut, eşinin kolunun kırılması sonrası yemek hazırlamakta zorlandıklarını anlattı. Muhtar üzerinden yapılan başvurunun ardından desteğin ulaştığını belirten Akbulut, "Allah Büyükşehir Belediyesi’nden razı olsun. Yemeğimiz geliyor, memnunuz. Akşam yemeğimiz, kahvaltımız, meyvemiz kapımıza kadar ulaştırılıyor" ifadelerini kullandı.

Hizmetten yararlanan bir diğer isim, 74 yaşındaki İbrahim Aslantaş, benzer şekilde günlük yaşamlarının kolaylaştığını vurguladı. Aslantaş, "Kahvaltıdan akşam yemeğine kadar her şey geliyor. Yemeklerimizi ısıtıp kolayca yiyoruz" diyerek Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Tahir Büyükakın'a teşekkür etti.

Belediyenin sunduğu bu uygulama, yalnızca yemek desteği sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda komşuluk ve toplumsal dayanışmanın somut bir göstergesi olarak değerlendirilirken, hizmet alan kişilere günlük yaşamda bağımsızlık ve güven duygusu kazandırıyor.

Gönül Kazan Projesi, yöntem ve erişilebilirlik açısından örnek bir yardım modeli sunarak Kocaeli'de sosyal hizmetlerin etkinliğini artırıyor ve ihtiyaç sahiplerinin sofralarına düzenli, sıcak destek ulaştırmaya devam ediyor.

KOCAELİ’DE YAŞLILIK, ENGELLİLİK VE SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE YEMEK HAZIRLAMAKTA GÜÇLÜK ÇEKEN...

KOCAELİ’DE YAŞLILIK, ENGELLİLİK VE SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE YEMEK HAZIRLAMAKTA GÜÇLÜK ÇEKEN VATANDAŞLARIN SOFRALARI, "GÖNÜL KAZAN PROJESİ" İLE BOŞ KALMIYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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