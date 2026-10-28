Karavanı yolda bozulan gezgin sivaslı ailenin evinde 11 gün kaldı

Alman gezginin sivas yolculuğunda beklenmedik konukluğu

Almanya'dan dünya turuna çıkan Tanja Aumer, mart ayının sonunda karavanıyla Türkiye rotasına girdi. İzmir, Denizli ve Nevşehir üzerinden Sivas'a gelen Tanja, Divriği yakınlarında karavanının arızalanmasıyla yolda kaldı. Karavanını yol kenarına park edip bir süre dinlenirken, bölge sakinleri arasında fark edilen gezgin kısa sürede köy yaşamının içinde buldu kendini.

arızalanma ve ilk temas:

Güneyevler köyü muhtarı Güngör Durgun, Tanja'yı ilk fark eden isim oldu. Muhtar, gezgini önce kahvaltıya davet etti, daha sonra evine götürerek ilk yardımda bulundu. Ailenin sıcak yaklaşımı, Tanja'nın kişisel ihtiyaçları ve aracın durumu konusunda hızlıca devreye girdi; iletişim için telefon çevirisi kullanılarak anlaşma sağlandı.

aile misafirliği ve vedalaşma:

Durgun ailesi, karavanın bakımından Tanja'nın günlük gereksinimlerine kadar ilgilendi ve gezgini 11 gün boyunca evlerinde ağırladı. Aile fertleri misafirlik sürecini, yedikleri içtikleri ve birlikte geçirdikleri zamanla anlatarak Tanja'yı artık "aileden biri" gibi gördüklerini belirtti. Muhtar Güngör Durgun, süreci "Bizim için gerçekten sıradan bir iyilikti. Bu kadar gündem olacağını tahmin etmiyorduk" sözleriyle özetledi.

Şehriban Durgun ise Tanja hakkında, "Tanja bizi çok etkiledi. Evimizin kızı gibi oldu. Yedik, içtik, güldük, eğlendik. Çok mutluyduk, elimizden gelse hiç göndermeyecektik" ifadelerini kullandı. Ailenin anlatımına göre Tanja, gerektiğinde ev işlerine de katıldı ve sıcak bir bağ kuruldu.

Araba tamir edildikten sonra Tanja uğurlandı; vedalaşma anında duygulanıp gözyaşlarına hakim olamadı. Bu anları cep telefonu ile kaydeden Tanja'nın paylaştığı videolar, kısa sürede sosyal medyada geniş ilgi gördü ve ülkeye yönelik olumlu tepkiler topladı. Haber sonrası aile, Sivas ve Türkiye'yi güzel göstermesinin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Paylaşımlar Tanja'nın yolculuğunun devam ettiğini gösteriyor; haberin yazıldığı sırada gezginin rotasını sürdürerek Meksika'ya ulaştığı ve sosyal medyada yüksek izlenme sayılarına eriştiği bildirildi.

TANJA AUMER’İ KAHVALTIYA DAVET EDEN MUHTAR DURGUN, KÖYDEKİ EVİNE GÖTÜREREK BİR SÜRE ALMAN GEZGİN İLE İLGİLENDİ. TANJA’NIN KİŞİSEL İHTİYAÇLARINDAN, ARACININ BAKIMINA KADAR İLGİLENEN DURGUN AİLESİ, GEZGİNİ 11 GÜN BOYUNCA MİSAFİR ETTİ. 11 GÜNLÜK MİSAFİRLİK SÜRESİNCE TANJA AUMER’E SICAK İLGİ GÖSTEREN DURGUN AİLESİ, ARACIN TAMİRİNİ YAPTIRARAK TANJA’YI UĞURLADI.