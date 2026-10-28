KARDEMİR akademiyle ustalığı ve genç yeteneği bir araya getiriyor

KARDEMİR akademi ile kurumsal öğrenme kültürü güçlendirildi

KARDEMİR, çalışanların mesleki gelişimini desteklemek ve kurumsal bilgi birikimini yeni nesillere aktarmak amacıyla KARDEMİR Akademi'yi hayata geçirdi. Şirketin kuruluşundan gelen çıraklık ve mesleki eğitim geleneği, akademi çatısı altında daha kapsamlı ve sistematik bir yapıya taşınıyor.

Kurumsal açıklamaya göre akademi, "önce insan" yaklaşımıyla çalışanların teknik ve mesleki yetkinliklerini artırmayı; deneyimli personelin bilgi ve tecrübesini genç kuşaklara aktarmayı hedefliyor. Ayrıca genç yeteneklerin yetiştirilmesi ve üniversite-sanayi işbirliklerinin güçlendirilmesi akademinin öncelikleri arasında yer alıyor.

entegre aday mühendis programı:

Akademinin ilk uygulama programı olan ENTEGRE Aday Mühendis Programı, mühendislik fakültelerinde son sınıfta öğrenim gören öğrencilere teorik bilgilerini gerçek üretim ortamında uygulama fırsatı veriyor. Program kapsamında öğrenciler eğitim aldıkları bölümler ve yetkinlikleri doğrultusunda uygun üretim ve destek birimleriyle eşleştirilecek.

Adaylar, deneyimli teknik yöneticilerin mentörlüğünde iş süreçlerine dahil edilerek teknik eğitim, saha uygulamaları ve proje çalışmaları yürütecek. Böylece öğrencilerin hem mesleki bilgi ve becerileri hem de iş disiplinine dair uygulamalı deneyimleri pekiştirilecek.

entegrasyon ve sektör deneyimi fırsatları:

Katılımcılar, kok ve sinter tesislerinden yüksek fırınlara, çelikhaneden haddehanelere uzanan entegre üretim süreçlerinde deneyim kazanacak. Program, üretim, bakım, enerji, kalite, otomasyon, dijitalleşme ve yalın dönüşüm gibi alanlarda çalışma imkanı sunuyor ve bu alanlardaki yetkinliklerin gelişmesini hedefliyor.

Program aynı zamanda öğrencilerin problem çözme, ekip çalışması ve iş disiplini becerilerini de güçlendirmeyi amaçlıyor. Programı başarıyla tamamlayan adaylar, KARDEMİR’in gelecekteki insan kaynağı ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulacak yetenek havuzu içinde değerlendirilebilecek.

KARDEMİR Akademi ile şirket, geleneksel çıraklık modelinden gelen öğrenme kültürünü modern bir kurumsal eğitim yapısına dönüştürerek hem mevcut çalışanlarının gelişimini desteklemeyi hem de sektör için nitelikli yeni ustalar yetiştirmeyi hedefliyor.

KARABÜK DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI (KARDEMİR), ÇALIŞANLARININ MESLEKİ GELİŞİMİNİ DESTEKLEMEK, KURUMSAL BİLGİ VE TECRÜBEYİ YENİ NESİLLERE AKTARMAK VE GENÇ YETENEKLERİ YETİŞTİRMEK AMACIYLA KARDEMİR AKADEMİ’Yİ HAYATA GEÇİRDİ.