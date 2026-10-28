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Genç iş insanlarından cumhuriyetin ikinci yüzyılına kararlı adım

GAGİAD Başkanı Yunus Kara, 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü kutlarken genç iş insanları olarak üretim, istihdam ve girişimciliğe vurgu yaptı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 10:15

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Genç iş insanlarından cumhuriyetin ikinci yüzyılına kararlı adım

GAGİAD başkanı Yunus Kara'nın 29 Ekim mesajı

GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Kara, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda Cumhuriyetimizin ilanının 103. yıl dönümünü kutladı ve bu dönüm noktasının milletin büyük fedakârlıkları ve ortak iradesiyle kurulan en kıymetli miras olduğunu vurguladı.

cumhuriyetin değerleri ve sorumluluk:

Kara, mesajında Cumhuriyetin millî egemenlik ilkesini; aklın ve bilimin rehberliğinde yükselen bir anlayışı merkeze aldıklarını belirtti. Özgür ve güçlü bir ülkede yaşamanın getirdiği görevlerin bilinciyle, bu değerleri gelecek nesillere aktarmanın önemine dikkat çekti.

Başkan ayrıca genç iş insanlarının sorumluluklarına işaret etti; "Bizler de genç iş insanları olarak bu sorumluluğun bilinciyle hareket ediyor; üretmeyi, istihdam oluşturmayı, girişimciliği desteklemeyi ve gençlerimize yeni fırsatlar sunmayı ülkemize karşı görevimizin bir parçası olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

gaziantep vurgusu ve gelecek vizyonu:

Kara, Gaziantep'in köklü üretim kültüründen ve güçlü girişimcilik ruhundan aldıkları ilhamla Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında daha güçlü ve daha yenilikçi bir Türkiye için çalışmayı sürdüreceklerini belirtti. Mesajda ortak değerler etrafında kenetlenmenin, gençlerin enerjisi ve geçmişten alınan cesaretle ülkenin yarınlarına katkı sunma kararlılığına vurgu yapıldı.

Yunus Kara, konuşmasını Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bağımsızlığımız uğruna mücadele eden tüm kahramanları rahmet, minnet ve saygıyla anarak tamamladı ve milletin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dilekleriyle kutladı.

GAGİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI YUNUS KARA, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA MESAJI...

GAGİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI YUNUS KARA, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA MESAJI YAYIMLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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