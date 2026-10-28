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Cumhuriyet coşkusu MalatyaPark'ta bando konseriyle yankılandı

MalatyaPark AVM’de 29 Ekim etkinliğinde 2. Ordu Bölge Bando Komutanlığı konseri ile Cumhuriyet coşkusu yaşandı; vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 20:43

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Cumhuriyet coşkusu MalatyaPark'ta bando konseriyle yankılandı

MalatyaPark'ta cumhuriyet coşkusu

MalatyaPark Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen konserde, 2. Ordu Bölge Bando Komutanlığı sahne aldı. AVM içinde gerçekleştirilen programda seslendirilen eserler, izleyicilerden büyük alkış topladı ve etkinlik boyunca coşkulu anlar yaşandı.

konserin programı ve eserlerin yankısı:

Konserde bando tarafından çalınan marşlar ve Cumhuriyet temalı eserler, ziyaretçiler tarafından ilgiyle takip edildi. Performans sırasında yoğun alkış ve beğeni gösterileri gözlendi; alışveriş merkezindeki atmosfer bayram coşkusunu yansıttı.

protokol katılımı ve organizasyon:

Programa 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Gökhan Çelik, Malatya 7. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Serdar Akkoyun ve MalatyaPark AVM Genel Müdürü Coşkun Güvenç katıldı. AVM'de düzenlenen konsere vatandaşlar ilgi gösterdi ve etkinlik Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde dikkat çekici bir kutlama olarak gerçekleşti.

MALATYAPARK ALIŞVERİŞ VE YAŞAM MERKEZİ’NDE, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA 2. ORDU BÖLGE...

MALATYAPARK ALIŞVERİŞ VE YAŞAM MERKEZİ’NDE, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA 2. ORDU BÖLGE BANDO KOMUTANLIĞI TARAFINDAN KONSER DÜZENLENDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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