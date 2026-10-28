Cumhuriyet mirası üretim ve birlikle güçlenir

Adıyaman Ticaret Borsası'ndan 29 Ekim mesajı

Adıyaman Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Fırat, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle yaptığı açıklamada Cumhuriyetin milletin ortak geleceğini güvence altına alan en temel değer olduğunu belirtti. Fırat, Cumhuriyetin yalnızca bir yönetim biçimi olmadığını; bağımsızlık, milli irade ve toplumsal birlik için kurulan bir miras olduğunu vurguladı.

cumhuriyetin anlamı ve mirasımız:

Fırat, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının fedakarlıklarına dikkat çekerek, Cumhuriyetin kurulduğu şartların unutulmaması gerektiğini söyledi. Cumhuriyetin bağımsızlık ve milli iradenin güvencesi olduğunun altını çizen Fırat, bu mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılmasının ortak sorumluluk olduğunu ifade etti.

ekonomik kalkınma ve yerel destek vurgusu:

Adıyaman Ticaret Borsası olarak kent ve ülke ekonomisine katkı sunma çalışmalarının süreceğini belirten Fırat, özellikle çiftçi, tüccar ve girişimcilerin desteklenmesinin önemine işaret etti. Üretimin artırılması ve ekonomik kalkınmanın güçlendirilmesinin Cumhuriyet ruhunu yaşatmada merkezi bir rol oynadığını ifade etti ve Adıyaman’ın üretim kapasitesinin geliştirilmesi için borsa olarak projelere ve iş birliklerine devam edeceklerini kaydetti.

Fırat, açıklamasında ayrıca Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatan için hayatını kaybeden tüm şehitleri rahmetle andığını, gazilere minnet ve saygılarını sunduğunu belirtti. Tüm vatandaşların ve Adıyaman halkının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan Fırat, birlik, beraberlik ve huzur içinde daha nice bayramlara ulaşılmasını diledi.

ADIYAMAN TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MAHMUT FIRAT, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA YAPTIĞI AÇIKLAMADA, CUMHURİYETİN BAĞIMSIZLIK VE MİLLİ İRADENİN EN ÖNEMLİ GÜVENCESİ OLDUĞUNU BELİRTEREK BİRLİK, BERABERLİK VE EKONOMİK KALKINMANIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ.