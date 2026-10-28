Dolar 49,8326 +0,10%
Euro 55,4866 +0,22%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.509,08 -0,29%
EUR/USD 1,1140 +0,08%
Brent Petrol 111,38 +1,80%
--°

Muğla'da çocuk evinde hizmetler ve yaşam koşulları yerinde değerlendirildi

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Selçuk, çocuk evini ziyaret ederek kurumun işleyişi ve çocukların yaşam koşullarını yerinde inceledi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 15:24

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Muğla'da çocuk evinde hizmetler ve yaşam koşulları yerinde değerlendirildi

Muğla'da çocuk evinde denetim

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Selçuk, Çocuk Evleri Koordinasyon Müdürlüğü'ne bağlı bir çocuk evini ziyaret ederek kurumda yürütülen hizmetleri yerinde inceledi. Ziyaret boyunca çocukların barınma, eğitim ve günlük yaşam alanları mercek altına alındı.

ziyaret kapsamında yapılan incelemeler:

Selçuk, kurum personelinden bilgi alıp yaşam alanlarını dolaşarak sunulan hizmetlerin işleyişini değerlendirdi. Denetim sırasında barınma ve günlük yaşam koşulları ile çocukların güvenliği ve bakım süreçlerine ilişkin uygulamalar üzerinde duruldu. Gözlemler, kurumun rutin işleyişi hakkında yönetime anlık geri bildirim olarak aktarıldı.

kurum işleyişi ve çocuklara yönelik çalışmalar:

İncelemeler, sunulan hizmetlerin mevcut durumunun gözden geçirilmesi ve eksiklerin tespit edilmesine odaklandı. Selçuk, ihtiyaç duyulan noktaların iyileştirilmesi için ilgili birimlerle koordinasyonun sürdürüleceğini belirtti. Ziyaret, kurum bünyesindeki çalışmaların yerinde değerlendirilmesiyle tamamlandı ve çocukların güvenli ve uygun şartlarda yaşamlarını sürdürmelerine yönelik hizmetlerin öncelik olarak ele alındığı kaydedildi.

MUĞLA&#039;DA ÇOCUK EVİNE YAKIN MARKAJ: İL MÜDÜRÜ SELÇUK&#039;TAN YERİNDE DENETİM

MUĞLA'DA ÇOCUK EVİNE YAKIN MARKAJ: İL MÜDÜRÜ SELÇUK'TAN YERİNDE DENETİM

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

yeşilvadi sitesinde iki çocuğun adı park ve spor sahasında ölümsüzleştirildi
images

Şehitkamil'de 103 araçlık cumhuriyet kortejine çağrı
images

Atlas Az Görme Rehabilitasyon Merkezi çocuklarda erken müdahaleyle bağımsızlığa...
images

Karabük Yenişehir'de 29 ekim kutlamaları başladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Müşteri gibi girip tezgahtaki telefonu çaldı; fırın kamerası anbean kaydetti

Sukkur'da lpg tankeri patlaması can aldı, kurtarma çalışmaları sürüyor

Beylikdüzü'nde çarpışma sonrası araç yan yattı, sürücü vatandaşların yardımıyla çıkarıldı

Öğrencilerden 29 ekim kutlamasında birlik mesajı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Bursa'da trafikte başlayan kovalamaca kaza ve taşlı saldırıyla sonuçlandı