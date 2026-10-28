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Manastır sınıfa dönüştü: öğrenciler tarihle ders yaptı

Niğde Gümüşler Manastırı'nda Mehmet Akif Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, belediye öncülüğünde ders yaparak kültürel mirasla bağ kurdu.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 15:22

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Manastır sınıfa dönüştü: öğrenciler tarihle ders yaptı

Gümüşler Manastırı'nda eğitim deneyimi:

Niğde'nin Gümüşler beldesinde yer alan Gümüşler Manastırı, bu kez turistik ziyaretlerin ötesine geçerek eğitim mekânı oldu. Etkinlikte Mehmet Akif Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, geleneksel sınıf düzeninden çıkarak manastırın tarihi atmosferinde ders işledi.

etkinliğin düzenlenmesi:

Organizasyonu Gümüşler Belediye Başkanı Bayram Uzan öncülüğünde gerçekleştirilen uygulama, bölgenin kültürel mirasının genç kuşaklara aktarılması amacıyla planlandı. Belediye ve okul iş birliğiyle düzenlenen bu tür programlar, tarihi mekânların farklı amaçlarla kullanılabileceğini gösterdi.

öğrenciler ve eğitimsel kazanımlar:

Öğrenciler, manastırın mimarisi ve atmosferi içinde ders yaparak geçmişle doğrudan temas kurdu. Bu yaklaşım, soyut bilgilerin somut mekânlarla pekiştirilmesini sağlayarak kültürel miras bilincini güçlendirdi. Katılımcılar, sıradan sınıf ortamından farklı bir öğrenme deneyimi yaşadıklarını belirtti.

Belediye yetkilileri, tarihi mekanların sadece ziyaret edilmekle kalmayıp, eğitim ve kültürel faaliyetlerle de değerlendirilebileceğini vurguladı. Benzer etkinliklerin ilerleyen dönemde de tekrarlanmasının planlandığı ifade edildi.

NİĞDE’DE TARİHİ MANASTIR SINIFA DÖNÜŞTÜ

NİĞDE’DE TARİHİ MANASTIR SINIFA DÖNÜŞTÜ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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