Cumhuriyetin yükselişinde öğretmenlerin emeği ön plana çıktı

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Beyoğlu'ndaki Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende İstanbul Valisi Davut Gül, öğretmenlerin cumhuriyetin gelişimindeki katkılarını vurguladı. Törene 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Rasim Yaldız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, davetliler ve öğretmenler katıldı.

vali gül'ün mesajı:

Vali Davut Gül, konuşmasında "Türkiye Cumhuriyeti olarak öğretmenlerimize çok şey borçluyuz." ifadelerini kullandı. Gül, cumhuriyetin ilk dönemindeki zorluklardan bugünkü ekonomik konuma ulaşılmasında eğitimin ve öğretmenlerin belirleyici olduğunu söyledi. Konuşmasında ülkemizin yaklaşık 300 milyar dolar ihracat yaptığını, dünyanın 16. büyük ekonomisi ve alım gücü açısından 11. sırada yer aldığını belirtti ve bu dönüşümde en büyük sermayenin beşeri sermaye olduğunu vurguladı.

eğitimcilerin rolü ve törenin akışı:

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ise öğretmenliği "insanın zihnine bilgi, kalbine merhamet, şahsiyetine istikamet kazandırma mesleği" olarak tanımladı ve öğretmenlerin öğrencilerde yeşeren yetenekleri keşfetmedeki önemine dikkati çekti. Yentür, "Türkiye Yüzyılı" idealinin taşıyıcılarının öğretmenler olduğunu söyledi.

Tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve koro dinletisiyle başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in öğretmenler için gönderdiği kutlama mesajı okundu, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi. Etkinlik sonunda emekli öğretmenlere görev hizmet sertifikası takdim edildi ve mesleğe yeni başlayan öğretmenler için yemin töreni düzenlendi.

(SOLDAN SAĞA) İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLİ NURİ ASLAN, İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MURAT MÜCAHİT YENTÜR, İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL VE 3. KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL RASİM YALDIZ