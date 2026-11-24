Düzce Güzel Sanatlar Lisesi'nde müzikli karşılama

Düzce Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü sabahı okul girişinde öğretmenleri için özel bir karşılama hazırladı. Mesaiye gelen öğretmenler, öğrencilerin piyano ve flüt eşliğinde seslendirdiği "Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkısıyla karşılandı. Sürpriz sonrası öğretmenlere çikolata ikram edildi.

hazırlık ve performansın kısa özeti:

Müzik bölümü öğrencileri, sabah erken saatlerde düzenledikleri düzenlemeyle öğretmenleri selamladı. Kısa süren performans, koridorda duygusal ve neşeli anların oluşmasına neden oldu; öğretmenler sürpriz karşısında hem şaşırdı hem memnuniyet gösterdi.

öğretmen ve idareden gelen tepkiler:

Gamze Karaduman, öğrencilerin hazırladığı sürprizin kendisini mutlu ettiğini ifade ederek, "Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Ben de Düzce Güzel Sanatlar Lisesi’nin bir öğretmeni olarak sabah okula geldiğimde öğrencilerimizin hazırladığı güzel bir sürprizle karşılandım. Bu beni çok mutlu etti. İyi ki bu okulun öğretmeniyim, iyi ki öğretmenim. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

Okul Müdürü Nazmi Bal ise müzik bölümü öğrencilerinin öğretmenler için unutulmaz bir anı oluşturduğunu belirterek, "Derslerine girmek üzere okula gelen öğretmenlerimiz, müzik bölümü öğrencilerinin hazırladığı müzikli karşılama ve ikramlarla güne başladı. Öğretmenler için güzel ve duygusal bir hatıra oldu. Unutamayacakları bir hatıra olduğunu düşünüyorum. Bu güzel sürprizde emeği geçen öğrencilerimi ve öğretmenlerimi kutluyor, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

DÜZCE GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÖĞRENCİLERİ, ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NDE OKULA GELEN ÖĞRETMENLERİNİ PİYANO VE FLÜT EŞLİĞİNDE SESLENDİRDİKLERİ ŞARKIYLA KARŞILADI.