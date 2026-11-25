Eski futbolcunun oğlunu öldüren davada sanık ilk kez hakim karşısına çıktı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'ndeki bir restoranda 14 Eylül 2025 gecesi yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Haluk Altın ile ilgili dava, Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan ilk duruşmayla başladı. Olayın sanığı Ceyhun B. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan ayrıca cezalandırılması talep ediliyor.

olayın seyrine ilişkin iddialar:

Soruşturma ve duruşma kayıtlarına göre, iddiaya göre alkollü olduğu belirtilen Ceyhun B., restorana alınmayınca işletme sahibi Haluk Altın ile tartıştı. Çalışanların araya girmesiyle taraflar bir süre ayrıldı ancak sanığın restorana geri dönerek yanında getirdiği silahla Altın'a ateş ettiği öne sürüldü. Ağır yaralanan Altın, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi ve cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olay sonrası Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanan sanık, emniyetteki ifadesinde restorana alkol almak için geldiğini, alınmayınca sinirlendiğini ve bu nedenle ateş ettiğini söylediği yönünde kayıtlar bulundu. İddianamede ise kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası talep edildi.

duruşmada sanığın savunması ve tanık beyanları:

Duruşmada savunma yapan sanık Ceyhun B., olay günü arkadaşlarıyla restorana gittiğini, hakaret edildiğini ve darp edildiğini iddia ederek kendisini korumak amacıyla silahı çıkardığını belirtti. Sanık, aracın torpidosundan aldığı tabancanın ateş aldığını, yerdeyken de silahın bir kez daha kurşun sıkıldığını söyledi ve olayın kazaen geliştiğini savundu. Savunmasında ayrıca bacağında da silah yarası olduğunu ifade etti.

Tanık ifadelerinde ise restoranda düğün organizasyonu olduğu, sanık ve beraberindekilerin alkollü ve taşkın oldukları, çalışanın çağrısıyla patronun sanığın misafirlerini çıkarmaya çalıştığı, sonrasında sanığın birkaç kez aradığı ve restorana dönerek tartışma çıkardığı anlatıldı. Restoran çalışanı Nizamettin A. iki el silah sesi duyduğunu ve Haluk Bey'in kanlar içinde yerde yattığını belirtti. Tanık ayrıca sonrasında silahın elinden alındığını ve sanığa müdahale edildiğini ifade etti.

maktul yakınlarının tepkisi ve mahkeme kararı:

Maktulün eşi Çağla Bakan Altın, mahkeme sonrası yaptığı açıklamada eşinin kavgacı biri olmadığını, sanığın iddialarının gerçeklerle uyuşmadığını söyledi. Altın, eşinin babasının kanser olduğunu ve bu yüzden daha hassas davrandığını belirterek, olay sonrası 4 yaşındaki çocuklarının babasız kaldığını ve en ağır cezanın verilmesini istediğini ifade etti.

Maktulün avukatı ve tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi, sanığın kız arkadaşı ile diğer tanıkların bir sonraki duruşmaya getirilmesine hükmetti ve dava tarihini şubat ayına erteledi. Avukat Yağmur Burçin Sayın Kurt, duruşmada savunmanın kaçamak cevaplar içerdiğini belirterek soruşturmanın ve yargılamanın devam ettiğini söyledi.

Durumun adli süreci sürerken, iddialar, tanık anlatımları ve sanığın savunması mahkemece değerlendirilmeye devam edilecek. Dava, kasten öldürme iddiası ve ruhsatsız silah bulundurma suçlamaları kapsamında takip ediliyor.

SANIK KENDİSİNİ KORUMAK AMACIYLA SİLAHI ÇIKARDIĞINI İLERİ SÜRERKEN, DURUŞMANIN ARDINDAN AÇIKLAMA YAPAN ALTIN'IN EŞİ ÇAĞLA ALTUN, "DÖRT YAŞINDAKİ ÇOCUĞUMU BABASIZ BIRAKTI. ÇOCUĞUM HER GÜN 'BABA' DİYE SORDUĞUNDA BENİM İÇİM DAHA DA YANIYOR" DEDİ.