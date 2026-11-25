kaza ve ilk bilgiler:

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı Akçalı Mahallesi'nde meydana gelen kazada, hemzemin geçide giren otomobile tren çarptı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün henüz ismi öğrenilemeyen otomobil ile trenin çarpışması sonucu araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve ilgili ekipler sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralıların durumuna ilişkin bilgiler alındı.

yaralılara müdahale ve inceleme:

Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle olay yerindeki ilk uygulamalar yapıldı. Yetkililerden edinilen son bilgilere göre yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası bölgede görevli ekipler tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yetkililer, soruşturmanın ve gerekli teknik incelemelerin sürdüğünü bildirdi; kazanın kesin nedenine ilişkin değerlendirme incelemelerin tamamlanmasının ardından paylaşılacak.

KAHRAMANMARAŞ’TA OTOMOBİL İLE TRENİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI