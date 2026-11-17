D-400'de çarpışma: Tarsus'ta traktör ve otomobilin sürücüleri yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde D-400 Karayolu'nun Tarsus-Adana istikametinde meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Olay, Şahin Mahallesi yakınlarında gerçekleşti.

Kaza ve taraflar

Edinilen bilgilere göre, E.K. (53) yönetimindeki otomobil ile B.K. (55) idaresindeki 01 Y 1478 plakalı traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücü de yaralandı.

Müdahale ve soruşturma

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sürücüler daha sonra Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

TARSUS İLÇESİNDE TRAKTÖR İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI