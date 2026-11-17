Öğretmenlerin objektifinden seçilen 50 fotoğraf sergide buluşuyor

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Öğretmen Gözüyle' temalı fotoğraf yarışmasında dereceye giren eserler ve mansiyon ödülleri belirlendi. Yarışma, öğretmenlerin sanatsal katılımını desteklemek ve duygularını fotoğraf sanatı aracılığıyla ifade etme imkânı sunmak amacıyla gerçekleştirildi.

Seçici kurul değerlendirmesini tamamladı ve jüri kararına göre ödüller sahiplerine verildi. Yarışma kapsamındaki değerlendirmede teknik ve anlatı yönleri ön plana alınarak eserlerin özgünlüğü kriter olarak değerlendirildi.

ödüller ve sahipleri:

Değerlendirme sonucunda İstanbul'dan Türkçe Öğretmeni Nurten Öztürk birinci, Kocaeli'den Coğrafya Öğretmeni Murat İbranoğlu ikinci ve Bursa'dan Sınıf Öğretmeni İlyas Malçok üçüncü oldu. Ayrıca mansiyon ödüllerine Denizli'den İngilizce Öğretmeni Ali Demir, Trabzon'dan İngilizce Öğretmeni Mehmet Kamman ve Ordu'dan Sınıf Öğretmeni Mustafa Koç layık görüldü.

sergi ve sergilenecek eserler:

Dereceye giren, mansiyon alan ve sergilenmeye değer bulunan eserlerden oluşan toplam 50 fotoğraf, 24 Kasım 2026 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Sergi, yarışmanın teması doğrultusunda öğretmenlerin farklı bakış açılarını ve duygusal anlatımlarını izleyiciyle buluşturmayı hedefliyor.

Etkinlik, eğitim camiasında sanatsal üretimi teşvik etme amacını sürdürürken aynı zamanda öğretmenlerin mesleki kimliklerinin fotoğraf yoluyla görünür kılınmasına katkı sağlıyor. Seçilen eserler, öğretmenlerin hem kişisel ifade alanlarını genişletmesi hem de kültürel üretime katkıda bulunmaları bakımından önem taşıyor.

"ÖĞRETMEN GÖZÜYLE" FOTOĞRAF YARIŞMASINDA ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU